避免臨時聘僱到外籍看護「黑工」受罰 務必做到這件事

高雄蔡女士透過醫學中心護理站的仲介名片，上面有「合格」字樣，聘請越南籍看護，事後遭查獲是非法外勞，因此挨罰10萬元。高雄市勞工局表示，臨時聘僱看護前，應詳細查驗身分證或有效的外僑居留證件正本，確認其具有合法工作的資格，才不會因一時疏忽而違法遭到裁罰。

高雄市勞工局表示，有些非法仲介遊走各醫療院所，假冒新住民身分攀談，或佯稱為醫院合作業者發送名片，伺機媒介非法外國人給臨時急需看護的病友家屬。家屬若未事前查證身分，不慎僱用非法外籍看護，將因違反就業服務法遭罰15萬至75萬元。

這名蔡女士就是在醫院拿到仲介媒合名片後，找來一名外籍看護從事短期照護工作，但經移民署專勤隊查獲該外籍看護原來是一名逃逸移工，所以遭到勞工局裁罰；但她認為自己也是看名片上印著「合格」字樣，於是提出行政訴訟，但最後仍敗訴。

勞工局科長楊佩樺表示，誤信非法仲介不實廣告，致未善盡身分查證注意義務，而聘僱非法外國人的案件，常導致受處分人受罰後憤憤不平，認為自己並沒有故意要聘僱非法外國人，只是信任仲介，卻遭受重罰。但是善盡身分查驗，是每一位雇主應該要注意的義務，勞工局進行查察時都依法斟酌情節，核予適法的裁罰。

楊佩樺說，民眾要詳實查驗應徵看護者的合法身分，才是保障自我與受照顧者權益的正確做法。若於查驗居留證等相關證件時，有任何的疑慮，也可透過拍照、影印的方式，向勞工局或移民署洽詢。一旦查獲非法仲介，除依法予以裁罰外，再犯者都依法移送地檢署追究刑事責任，絕不寬貸。勞工局也已針對各醫療院所宣導，應善盡院區範圍的管理責任，勿任由非法仲介在院內恣意散布不實廣告。

勞工局為協助民眾解決短期即時照顧需求，已建置「短期照服員資訊平台」 https://labor.kcg.gov.tw/OnlineService/OSE ，有短期照顧需求的民眾，可透過平台直接聯繫合格的照顧服務員或介紹單位。