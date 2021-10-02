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蘇院長說好的補助從速呢？農民哀怨等不到農損救助

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員朱信強說，不少農民反映尚未收到天然災害現金救助金，大家都很著急。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員朱信強說，不少農民反映尚未收到天然災害現金救助金，大家都很著急。記者徐白櫻／翻攝

今年8月不少農產品因豪雨受損。高市議員朱信強說，行政院長蘇貞昌下鄉勘災時指示「從速從簡從寬辦理」，災損發生至今已經快2個月，近三成農民尚未收到災損補助款，眾人心急不已。農業局長張清榮說，99％通報災損件數完成會勘，農糧署短缺3、4千萬元經費，只要核撥下來會立刻發放。

8月上旬西南氣流及颱風強降雨影響，造成高雄市嚴重農損與道路受損，行政院長蘇貞昌9日赴美濃勘查木瓜受損災情，農委會公告高雄市啟動農業全品項現金救助。

市議員朱信強指出，蘇貞昌勘災時說會從速從簡從寬，不少旗山、美濃農民向他陳情，至今尚未收到災損補助款，農業必須復耕，一直沒領到錢很不安心。

農業局長張清榮說，高雄市通報1萬2千多件災損，除三原民區外，99％件數已經會勘完成，核實撥款約2億元，但因農糧署短缺3至4千萬元，所以有人還沒領到，只要核撥下來會立刻撥給各公所轉發。

災損 蘇貞昌 高雄市

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