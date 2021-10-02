金門辦民防、衛士史料特展 昔日總統侍衛大秀八極拳
「精忠衛隊」由蔣公建立，是護衛中華民國元首的警衛部隊，「兩蔣」執政時代，蔣家父子特別信賴金門子弟的忠誠，總統官邸的衛士隊很多都召募自金門。一場名為「民防．衛士在浯島—小衛士的大故事」特展今天在金門文化園區管理所登場，現場展出很多早期的珍貴史料，呈現專屬於金門子弟的榮光。
活動由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會以整齊畫一的遊行拉開序幕，重現早年國慶閱兵的英姿，包括副縣長李增財、文化局局長許正芳、金防部政戰主任劉強華、金馬聯合服務中心執行長翁明志、總統府前副侍衛長林文豪少將、金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉、金門縣精忠衛隊協會理事長王國代等人都出席盛會。
李增財表示，他曾擔任民防自衛隊的輔導長，對於自衛隊的歷史有深刻的體驗，特別能感同身受在當時自衛隊對保家衛國的付出。
王國代強調，他以身為精忠衛隊一員為榮，希望可以成立一個精忠衛隊會館，展現金門人護衛國家元首的光榮歷史。洪燕玉也指出，國慶閱兵自衛隊的隊員很多已是阿公阿媽，大家仍願意為了金門的觀光和保存這段特殊民防歷史，希望縣府能夠成立一個專屬的文史館讓珍貴文物、資料能夠館藏，讓後代子孫都能認識這段歷史。
對此，李增財也建議兩協會可先蒐集相關史料並厚實館史基礎，未來將提供營區作為精忠會館使用，讓屬於金門人光榮的歷史流傳後世。
稍後，也由曾擔任總統貼身侍衛的林文豪、張鴻飛、洪篤昌與陳國祥等人打出八極拳的基本功，只見這幾人雖都已年近60-70歲，但打起拳來虎虎生風，贏得滿堂彩。
此次展覽以見證全民皆兵歷史的民防自衛隊及多以金門子弟為要角負責護衛國家元首安危的精忠衛隊為主題，呈現戰地時期金門人的堅毅精神與特殊歷史文化，展期自即日起至12月31日止。展覽現場除了有珍貴的民防自衛隊和精忠衛隊文物，還有常設的拍照打卡牆、軍服試穿體驗、彩繪塗鴉區，以及精美的民防自衛隊和精忠衛隊的紀念戳章可蓋章留念，歡迎民眾踴躍前往參觀。
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