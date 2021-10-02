金門辦民防、衛士史料特展 昔日總統侍衛大秀八極拳

「精忠衛隊」由蔣公建立，是護衛中華民國元首的警衛部隊，「兩蔣」執政時代，蔣家父子特別信賴金門子弟的忠誠，總統官邸的衛士隊很多都召募自金門。一場名為「民防．衛士在浯島—小衛士的大故事」特展今天在金門文化園區管理所登場，現場展出很多早期的珍貴史料，呈現專屬於金門子弟的榮光。

活動由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會以整齊畫一的遊行拉開序幕，重現早年國慶閱兵的英姿，包括副縣長李增財、文化局局長許正芳、金防部政戰主任劉強華、金馬聯合服務中心執行長翁明志、總統府前副侍衛長林文豪少將、金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉、金門縣精忠衛隊協會理事長王國代等人都出席盛會。

李增財表示，他曾擔任民防自衛隊的輔導長，對於自衛隊的歷史有深刻的體驗，特別能感同身受在當時自衛隊對保家衛國的付出。

王國代強調，他以身為精忠衛隊一員為榮，希望可以成立一個精忠衛隊會館，展現金門人護衛國家元首的光榮歷史。洪燕玉也指出，國慶閱兵自衛隊的隊員很多已是阿公阿媽，大家仍願意為了金門的觀光和保存這段特殊民防歷史，希望縣府能夠成立一個專屬的文史館讓珍貴文物、資料能夠館藏，讓後代子孫都能認識這段歷史。

對此，李增財也建議兩協會可先蒐集相關史料並厚實館史基礎，未來將提供營區作為精忠會館使用，讓屬於金門人光榮的歷史流傳後世。

稍後，也由曾擔任總統貼身侍衛的林文豪、張鴻飛、洪篤昌與陳國祥等人打出八極拳的基本功，只見這幾人雖都已年近60-70歲，但打起拳來虎虎生風，贏得滿堂彩。