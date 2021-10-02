高雄臨海工業區車禍頻傳 陳致中促加速國7興建

高雄臨海工業區因車輛爭道易肇事，民進黨高雄市議員陳致中昨質詢促市府改善，今再發聲盼加速國道7號興建，高雄市長陳其邁答詢允爭取中央協助加速推動，改善當地交通亂象。

高雄市小港區沿海路鄰近工業區及港口，大型貨櫃車、聯結車頻繁，交通事故也多，日前一起大、小5輛車追撞事故，造成小客車駕駛被夾擊死亡車禍；為免類似車禍悲劇再發生。陳致中昨天在市議會質詢時促加速推動國道7號。

陳致中今天表示，工程單位民國88年提出國7環境影響評估，計劃以國7串聯88國道及高雄港貨櫃中心 ;逾10年計畫目前尚在二階環評階段，盼政府加速決策，紓解港區行車搏命爭道的問題。

陳致中指出，國7興建時程原預計111年提報行政院核定，114年動工、117年完工，但他希望市府加速推動，改善臨海工業區車輛爭道險象及交通事故。

陳其邁昨天在市議會允諾，國7攸關小港、林園區交通及市民行車安全，他上任後催促中央興建 ，並獲行政院支持，將爭取加速動工，盼疏散7號貨櫃中心及臨海工業區車流。

另外，陳致中也關切高雄車站帝冠建築保留遷移過程，要求市府比照衛武營國家藝術中心等重大工程，將老車站的決策及影像圖資做成「高雄車站紀錄片」記憶城市進步及演進過程。