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屏東獅子鄉沒郵局 警協助民眾預訂五倍券

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所與草埔派出所協助獅子鄉民預購、領購振興五倍券，內政部長徐國勇（左）今天到3個派出所慰勉同仁並發加菜金。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所與草埔派出所協助獅子鄉民預購、領購振興五倍券，內政部長徐國勇（左）今天到3個派出所慰勉同仁並發加菜金。記者潘欣中／翻攝

屏東縣原民獅子鄉地處偏遠沒有郵局，去年三倍券推出時，由枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所與草埔派出所協助預訂、領取，今年振興五倍券發放，警方再提供服務；內政部長徐國勇今天到3個派出所慰勉同仁並發加菜金；後續是否再增至其他地區，將配合經濟部辦理規畫，如經濟部評估有相關偏鄉須辦理服務時，會配合辦理期前教育訓練。

徐國勇說，警察是全國所有行政機關中，民眾滿意度最高的，振興五倍券發放工作雖不是警察的職責，但警察在偏鄉能用母語服務部落年紀大的族人，也是另類的第三方警政，補足主辦機關服務的不足，部落的回響極佳，第一階段受理預訂有902件，較109年三倍券兩階段總受理數254件多。

獅子鄉長周英傑在座談時說，全鄉人口4千多人，常住人口2千多人，鄉內沒有郵局，僅草埔村有家超商，因靠近雙流遊樂區，以遊客便利為主，鄉民使用率不高，加上鄉內老年人口居多，長輩大多不大會使用電腦，感謝員警的暖心協助，到派出所很快就搞定。

枋寮警分局說，五倍券比照去年三倍券模式，事前妥適規畫，請村長及村幹事廣播宣導村民可至分駐所預訂振興五倍券，為避免人潮過多、場面混亂，造成防疫破口，妥善規畫預訂、領取路線並發放號碼牌，民眾入所前均需量體溫及酒精消毒，另為免村民在烈日下排隊，由分駐所長協助提供座椅及杯水予年長者使用。

屏東縣枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所與草埔派出所協助獅子鄉民預購、領購振興五倍券，內政部長徐國勇今天到3個派出所慰勉同仁並發加菜金。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所與草埔派出所協助獅子鄉民預購、領購振興五倍券，內政部長徐國勇今天到3個派出所慰勉同仁並發加菜金。記者潘欣中／翻攝

警察 徐國勇

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