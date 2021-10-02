屏東鑽石婚表揚 34對老夫妻拍婚紗照走紅毯

屏東縣政府今天舉辦重陽敬老鑽石婚表揚大會，34對情牽超過一甲子的老夫妻開心走紅毯，縣長潘孟安遞秤桿給92歲的阿公，並協助幫91歲的阿嬤挑蓋頭，寓意婚姻生活稱心如意。

34對老夫老妻平均年齡超過80歲，今年表揚大會特別在活動前聘請專業攝影師和化妝師為阿公阿嬤拍攝婚紗照，同時邀請子孫全家大小一起出席，並由潘孟安在表揚大會上頒贈鑽石婚證書及婚紗照留作紀念，一同見證幸福溫暖時刻，現場充滿喜氣。

「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」，潘孟安表示，細數每對佳偶愛的小故事發現，夫妻倆結褵逾一甲子的秘訣就是多關心對方，欣賞對方的優點、學習包容與體諒、多點溝通與瞭解，這看似簡單的道理，卻是多數鑽石佳偶維持婚姻的方法，他們用一生力行，實在難能可貴。

會中邀請婚齡滿69年的萬丹鄉佳偶，由潘孟安遞秤桿給92歲的阿公林德備，並協助幫91歲的阿嬤林黃五妹挑蓋頭，寓意婚姻生活稱心如意也重溫大婚之日的幸福感受。

林德備及林黃五妹於民國41年結婚，林德備教書，還得帶領弟弟妹妹耕種自家農田，維持家中經濟，林黃五妹「長嫂如母」操持一大家子的家務，更要拉拔陸續出生的5個子女，夫妻生活相敬相惜如一日。

屏東縣政府社會處也分享阿公阿嬤們當下得知要拍攝婚紗照時相當欣喜，一開始還有點不敢相信如此慎重，但在化妝師開始化妝時，便露出害羞又期待的表情，頻說「裝扮起來真美、真緣投！」