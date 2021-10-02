岡山第二交流道終於要動工 最快2026年底通車

行政院長蘇貞昌今天上午至高雄市視察橋頭科學園區聯外道路及國道一號岡山第二交流道預定地工程，蘇貞昌表示，岡山第二交流道預計將把閒置收費站再利用，減少徵地負擔，加上橋科即將興建，趁早將交通問題超前部署，解決岡山原交流道長期塞車問題，預計最快2026年底完工通車。

蘇貞昌今天在高雄市長陳其邁、立委邱志偉、許智傑、李昆澤、交通部長王國材、市議員黃秋瑛、高閔琳等人陪同下，視察高雄兩大重要建設工程進度。陳其邁表示，岡山交流道平日假日都有大車及上下班車流來往，經立委邱志偉及市府花8年時間爭取，感謝蘇貞昌拍板定案。

邱志偉表示，岡山第二交流道全案一度遭否決，在他與高雄市政府努力下終於爭取到行政院核定計畫，岡山工廠林立大車很多，上下班機汽車常要與大車爭道，非常危險，未來岡山第二交流道完工，可達成車輛分流、提升交通安全，解決常態性塞車問題。

蘇貞昌表示，地方建設須由地方政府先提出需求，鍥而不捨努力下經行政院定案，再由能幹的市長與地方、中央配合，高雄有陳其邁團隊及多名立委支持，早日進行各大建設，打通橋頭科學園區整個交通環境。