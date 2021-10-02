快訊

不斷更新／視帝、視后出爐！金鐘獎得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌加碼百億助橋科 陳其邁讚「最照顧高雄的院長」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌（右二）到高雄視察橋頭科學園區預定地的聯外交通，要求高公局等單位要注意未來涵洞施工要降低高速公路交通衝擊，老樹遷移問題也要重視。記者徐白櫻／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）到高雄視察橋頭科學園區預定地的聯外交通，要求高公局等單位要注意未來涵洞施工要降低高速公路交通衝擊，老樹遷移問題也要重視。記者徐白櫻／攝影

南部科學園區今年上半年營業額比去年同期增加三成之多，行政院長蘇貞昌今早視察高雄橋頭科學園預定地帶來百億大紅包。蘇貞昌率團隊宣布，高速公路橋科路段要抬升以利涵洞車輛平面穿越，對橋科發展比較有利，另高鐵下道路優先貫穿橋科路段，周遭聯絡道工程總金額114億元，高雄市府只需要負擔工程配合款4億元。

得知行政院要補助百億建構橋科聯外道路，高雄市長陳其邁率市府團隊起立致謝。陳其邁說，國際訂單一直增加，很多廠商都想要快點選地施工，橋科年底可開放廠商選地，感謝行政院展現高效能行政效率，蘇院長加碼百億，大力支持高速公路涵洞、交流道、高鐵橋下道路大力支持，高雄只負擔4億，他是「最照顧高雄的行政院長」。

橋頭科學園區2019年核定，今年9月通過環境影響評估，面積262公頃、總預算325億元，預計可創造1.1 萬個就業機會。今早行政院院長蘇貞昌到高雄聽取簡報，交通部、科技部、營建署等單位首長陪同。

南科管理局長蘇振綱指出，南科與路科今年上半年營業和比去年同期增加三成 ，增加3千就業機會，預估今年可達近1兆元營業額，兩園區土地飽和，未來橋科可望扮演樞紐角色；橋科東臨高鐵、西接高速公路，高速公路以西劃為住宅區、東為產業用區，15家廠商簽署投資意向書，明年可望建廠。

交通部高公局長趙興華簡報說，國1貫穿橋科，北有岡山南有楠梓交流道，距離僅7公里，改增闢橋科聯絡道，園區預定地有5座箱涵，原本要採高架跨越，但考量未來發展改以高速公路抬升方式規畫，施工時會把交通衝擊降至最低，另有高鐵下道路台39線也會優先針對186線至台22線路段施工，經費38億元。

聽取簡報後，蘇貞昌親自上台再度解說，他表示，橋頭科學園區從6年縮短成3年，科學園區出來要面對高速公路，共有高架道路、地下道與平面道路三方案，考量園區便利決定讓園區車輛平面穿越高速公路，這樣必須抬升高速公路，現有的三個涵洞還會加大加寬，這樣出入最快，也不浪費土地。

橋科聯外道路系統示意圖。記者徐白櫻／翻攝
橋科聯外道路系統示意圖。記者徐白櫻／翻攝
行政院長蘇貞昌（右二）到高雄視察橋頭科學園區預定地聯外交通規畫，上台親自解說。記者徐白櫻／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）到高雄視察橋頭科學園區預定地聯外交通規畫，上台親自解說。記者徐白櫻／攝影
高速公路涵洞高度僅3.9公尺，因應橋頭科學園區規畫，未來高速公路橋頭段的路面會配合抬升高度。記者徐白櫻／攝影
高速公路涵洞高度僅3.9公尺，因應橋頭科學園區規畫，未來高速公路橋頭段的路面會配合抬升高度。記者徐白櫻／攝影

高速公路 行政院 高鐵

延伸閱讀

影／高鐵42員工違規打莫德納第二劑 陳其邁：很不應該

影／共機擾台創紀錄 蘇貞昌轟「中國鴨霸」

影／國民黨杯葛癱瘓立法院 蘇貞昌回應：國人痛心

38架次共機擾台 蘇貞昌：鴨霸行徑愈加被國際唾棄

相關新聞

好可怕午後雷雨交加 屏東農婦田間遭雷劈送醫獲救

屏東北部地區今天下午2時起突然雷雨交加，萬丹鄉灣內村一名45歲婦人和婆婆到田裡務農時，竟瞬間遭雷擊，當場陷入半昏迷狀態，...

金門辦民防、衛士史料特展 昔日總統侍衛大秀八極拳

「精忠衛隊」由蔣公建立，是護衛中華民國元首的警衛部隊，「兩蔣」執政時代，蔣家父子特別信賴金門子弟的忠誠，總統官邸的衛士隊...

打不到第2劑莫德納 金門縣府：會視情況下修年齡

金門縣政府今天起提供65到74歲長者接種第2劑莫德納疫苗。由於不少民眾預約不到第2劑莫德納疫苗，縣長楊鎮浯表示，將視這兩...

陳致中：小港居民每天和死神搏鬥 促國7計畫別再拖

上月29日傍晚，高雄市小港區沿海二路發生連環撞車禍，其中1輛轎車遭貨櫃車、拖板車夾扁，29歲男駕駛慘死。高雄市議員陳致中...

蘇院長說好的補助從速呢？農民哀怨等不到農損救助

今年8月不少農產品因豪雨受損。高市議員朱信強說，行政院長蘇貞昌下鄉勘災時指示「從速從簡從寬辦理」，災損發生至今已經快2個...

高雄臨海工業區車禍頻傳 陳致中促加速國7興建

高雄臨海工業區因車輛爭道易肇事，民進黨高雄市議員陳致中昨質詢促市府改善，今再發聲盼加速國道7號興建，高雄市長陳其邁答詢允...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。