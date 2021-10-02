蘇貞昌加碼百億助橋科 陳其邁讚「最照顧高雄的院長」

南部科學園區今年上半年營業額比去年同期增加三成之多，行政院長蘇貞昌今早視察高雄橋頭科學園預定地帶來百億大紅包。蘇貞昌率團隊宣布，高速公路橋科路段要抬升以利涵洞車輛平面穿越，對橋科發展比較有利，另高鐵下道路優先貫穿橋科路段，周遭聯絡道工程總金額114億元，高雄市府只需要負擔工程配合款4億元。

得知行政院要補助百億建構橋科聯外道路，高雄市長陳其邁率市府團隊起立致謝。陳其邁說，國際訂單一直增加，很多廠商都想要快點選地施工，橋科年底可開放廠商選地，感謝行政院展現高效能行政效率，蘇院長加碼百億，大力支持高速公路涵洞、交流道、高鐵橋下道路大力支持，高雄只負擔4億，他是「最照顧高雄的行政院長」。

橋頭科學園區2019年核定，今年9月通過環境影響評估，面積262公頃、總預算325億元，預計可創造1.1 萬個就業機會。今早行政院院長蘇貞昌到高雄聽取簡報，交通部、科技部、營建署等單位首長陪同。

南科管理局長蘇振綱指出，南科與路科今年上半年營業和比去年同期增加三成 ，增加3千就業機會，預估今年可達近1兆元營業額，兩園區土地飽和，未來橋科可望扮演樞紐角色；橋科東臨高鐵、西接高速公路，高速公路以西劃為住宅區、東為產業用區，15家廠商簽署投資意向書，明年可望建廠。

交通部高公局長趙興華簡報說，國1貫穿橋科，北有岡山南有楠梓交流道，距離僅7公里，改增闢橋科聯絡道，園區預定地有5座箱涵，原本要採高架跨越，但考量未來發展改以高速公路抬升方式規畫，施工時會把交通衝擊降至最低，另有高鐵下道路台39線也會優先針對186線至台22線路段施工，經費38億元。