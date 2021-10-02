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初日號邀醫護搭客輪「偽出國」賞金廈海上美景

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
初日號近期發起海上遊「向醫護人員致敬」活動，昨日邀請醫護人員上船來趟偽出國之旅，一起探訪海上秘境。圖／讀者提供
初日號近期發起海上遊「向醫護人員致敬」活動，昨日邀請醫護人員上船來趟偽出國之旅，一起探訪海上秘境。圖／讀者提供

醫護人員致敬！新冠肺炎疫情席捲全球，金門至今仍維持零確診個案，為感謝疫情期間，醫護人員辛苦的守護民眾健康，金廈遊輪-初日號特別邀請醫護人員搭乘豪華客輪暢遊金廈海域，觀賞金廈海上美景，體驗「類出國」，讓不少醫護人員都說，感覺很輕鬆。

這個活動的發想，緣於初日號執行長楊婉苓與團隊，在疫情期間看到地方人士以便當、口罩等物資給醫護人員打氣，一直在思索可以為醫護人員作什麼，但因為疫情升級，初日號配合政策停航；近期在全民的努力下，終於微解封，初日號也在通過相關單位的防疫檢查後，近期復航，也促成此次的活動。

楊婉苓表示，在這段防疫期間，處於防疫最前線的醫護人員不畏辛勞，為大家抗疫情、打疫苗，幾乎沒有休假時間。在微解封的同時，初日號發起海上遊「向醫護人員致敬」活動，在9月25日已邀請第一批醫護人員上船體驗，昨日與10月份將陸續安排「初日號感恩回饋」，接待辛苦的醫護人員，來趟偽出國之旅，一起探訪海上秘境。

「初日號」金廈海上遊遊程約1個半小時，仿小三通出境模式，從水頭碼頭出發，沿途經復興嶼、猛虎嶼、大膽島、二膽島、檳榔嶼、獅嶼，穿過興建中的金門大橋，返回水頭碼頭。航程中有專人導覽、解說，在防疫期間，配合政府措施無法飲食，初日號也貼心的準備點心餐盒讓旅客帶走。

昨日參加的醫護人員都表示，雖然遊程時間僅有1個半小時，但在他們繁忙的工作中，可以參加海上遊程，近距離觀看金門海上秘境及廈門黃金海岸風光，感覺真的很不一樣，在船上吹吹海風、看落日、賞夜景，聽音樂，身心靈都感到很放鬆。

金廈遊輪-初日號特別邀請醫護人員搭乘豪華客輪暢遊金廈海域，觀賞金廈海上美景。圖／讀者提供
金廈遊輪-初日號特別邀請醫護人員搭乘豪華客輪暢遊金廈海域，觀賞金廈海上美景。圖／讀者提供
初日號發起「向醫護人員致敬」活動，邀請醫護人員一起探訪海上秘境，。圖／讀者提供
初日號發起「向醫護人員致敬」活動，邀請醫護人員一起探訪海上秘境，。圖／讀者提供

醫護人員 疫情

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