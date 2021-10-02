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打不到第2劑莫德納 金門縣府：會視情況下修年齡

中央社 / 金門縣2日電
金門縣政府今天起提供65到74歲長者接種第2劑莫德納疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天起提供65到74歲長者接種第2劑莫德納疫苗。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天起提供65到74歲長者接種第2劑莫德納疫苗。由於不少民眾預約不到第2劑莫德納疫苗，縣長楊鎮浯表示，將視這兩天剩餘劑量，向下修正接種者年齡。

在縣府多次向中央爭取下，金門縣獲配6600劑莫德納，今明兩天開設大型接種站，為縣籍65到74歲，以及具原住民身分為55到64歲以上，且已接種第1劑莫德納疫苗間隔滿10週以上的長者施打。

楊鎮浯上午在衛生局長李錫鑫陪同下，到各接種站視察接種情況。楊鎮浯表示，雖然中央規劃這批疫苗使用對象為70到74歲長者，但在縣府疫情指揮中心評估後，決定下修為65歲以上民眾施打。

對於在金門縣接種第1劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上的民眾，縣府之前表示，自4日起由衛生福利部金門醫院、5日起由其他13家合約院所提供接種服務，但不少民眾抱怨根本預約不到。

對此，楊鎮浯表示，將在明天大型接種站完成疫苗施打後，檢視剩餘疫苗量，視情況下修正接種年齡，務必讓尚未接種的民眾完成接種。他說，唯有常住人口疫苗覆蓋率提高，金門地區才可以創造相對免疫環境，民生和各產業也才能逐步恢復正常。

到1日為止，金門第1劑疫苗覆蓋率達74.37%，衛生局表示，疫苗接種覆蓋率的最關鍵環節不在施打疫苗速度，而是在配送疫苗分配數不足，縣府將視中央到貨疫苗狀況全力爭取，提高民眾疫苗覆蓋率。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情疫苗施打，金門4處大型接種站，分別為金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館、金寧中小學體育館。縣府依往例由鄉鎮公所通知符合施打疫苗長者，並派車接送，今天預計接種人數2200人，整體施打秩序良好，都達到分流分區要求。

莫德納疫苗 金門 衛生局

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