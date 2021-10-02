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金門再設大型接種站 為65歲以上長者施打莫德納第二劑

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯一早就到各鄉鎮的接種站巡視，巧遇前縣長陳水在，兩人還寒暄聊得很愉快。圖／讀者提供
金門縣長楊鎮浯一早就到各鄉鎮的接種站巡視，巧遇前縣長陳水在，兩人還寒暄聊得很愉快。圖／讀者提供

金門縣政府在今明兩天設長者第二劑莫德納疫苗大型接種站，為縣籍65至74歲及具原住民身分為55-64歲以上的民眾施打疫苗，金門縣長楊鎮浯也到各鄉鎮大型接種站巡視，肯定施打作業流暢秩序良好；針對民眾關注的擔心成為「莫德納孤兒」，楊鎮浯也說，待大型接種站結束後，會針對剩餘疫苗數，再滾動檢討調整。

各鄉鎮的大型接種站今天上午8點準時開打，四大接種站預計將接種約2200人。金門縣長楊鎮浯一早也到各鄉鎮的接種站巡視，他說常住人口的覆蓋率逐漸提高，金門地區就可以慢慢地創造一個相對免疫的環境，這樣子我們在很多民生跟產業上面也都可以逐步恢復正常。

楊鎮浯表示，此次中央配送莫德納疫苗施打對象為70-74歲長者，經縣府溝通爭取，才獲得相對稍稍充足的疫苗，以致於可以放寬施打到65歲以上長者，已經走在全國的前面。他也感謝鄉親都能按分配時段和地點，分區、分時來打疫苗，讓整個施打作業非常的流暢、順利。

針對不少民眾反映昨日部立金門醫院開放預約莫德納第二劑，結果都掛不到一室，楊鎮浯也表示，此次獲配的疫苗，在大型接種站長者施打後，剩餘之少量疫苗數，衛生局會再滾動檢討，規劃向下修正，將還沒有覆蓋的盡量再來施打，同時還有疫苗不足的地方，縣府也會再跟中央爭取，將還沒有的覆蓋率盡快提升，因為數量有限，也請鄉親多多包涵，縣府針對第二劑的缺口，會透過任何管道，努力爭取。

李錫鑫呼籲，接種第二劑莫德納疫苗後確實副作用較強，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，應於身體狀況較穩定後再安排接種。

衛生局也提醒，明日還有一天大型接種站期程，剛好遇到中央全國預防接種資訊系統維護，各大型接種站無法透過系統查詢民眾接種紀錄，為了疫苗種類施打的正確性及間隔時間，需與其他疫苗至少間隔7天，必須仔細核對民眾所攜帶之健保卡及疫苗接種紀錄卡，若攜帶文件有遺漏就無法現場施打。

衛生局也提到，金門縣截止10月1日第一劑疫苗覆蓋率74.37%，金門疫苗接種覆蓋率的最關鍵環節，並不在施打疫苗之速度，而是在中央配送地區之疫苗分配數不足，縣府將持續針對中央到貨疫苗密切觀察、極力爭取，以期提高地區民眾疫苗覆蓋率。

金門在今明兩天設第二劑莫德納疫苗大型接種站，為縣籍長輩施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門在今明兩天設第二劑莫德納疫苗大型接種站，為縣籍長輩施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門在今明兩天設第二劑莫德納疫苗大型接種站，為縣籍65至74歲的長輩施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門在今明兩天設第二劑莫德納疫苗大型接種站，為縣籍65至74歲的長輩施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影

莫德納疫苗 金門 衛生局

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