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陳致中：小港居民每天和死神搏鬥 促國7計畫別再拖

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市小港區沿海二路29日傍晚發生死亡車禍，29歲郭姓男子駕駛轎車遭2輛重車夾擊，車體扭曲成一堆廢鐵，畫面怵目驚心。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海二路29日傍晚發生死亡車禍，29歲郭姓男子駕駛轎車遭2輛重車夾擊，車體扭曲成一堆廢鐵，畫面怵目驚心。圖／讀者提供

上月29日傍晚，高雄市小港區沿海二路發生連環撞車禍，其中1輛轎車遭貨櫃車、拖板車夾扁，29歲男駕駛慘死。高雄市議員陳致中感嘆，層出不窮悲劇凸顯小港交通致命危機，延宕十多年國道7號計畫刻不容緩。市長陳其邁回應，二階環評正審查中，預計111年提報行政院核定，114年動工、117年完工，他任內一定加速推進。

陳其邁說，國7攸關小港、林園居民行的安全及市區交通秩序，在國外其他城市，重車和小車混雜共用車道情況少見，這也是小港當地重大事故層出不窮主因，「這點我也無法接受」。陳其邁強調，他有向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌說明此案迫切性，也獲得中央支持，目前進度在二階環評審查階段，力拚114年動工，盡快改善小港交通困境。

陳致中說，29日傍晚那起揪心意外發生在沿海二路，他服務處在沿海一路，沿海路他經常走，貨櫃車、拖板車、聯結車一輛接一輛，每次四面被重車包圍，握著方向盤手會發抖，「小港居民每天在和死神搏鬥」。

陳致中指出，高港第7貨櫃中心預計2023年完工，啟用後，小港區貨櫃車車流量將大增，居民行車風險更高，若交通問題不改善，大小車碰撞事故只會增加不會減少，居民活在恐懼之中。

「拜託市長要向中央追蹤進度！」陳致中說，國道7號能串聯國1、國10、88快速道路，有助疏導大車分流，重車不再駛進小港市區，未來第7貨櫃中心啟用後，國7需求更高，希望中央地方通力合作，別懸而不決，若不蓋也要有替代作法。若確定可蓋，距離完工還有7、8年時間，如何改善小港小通瓶頸、事故風險，人命關天，市府要有對策來回應民意。

高雄市小港區沿海二路29日傍晚發生死亡車禍，29歲郭姓男子駕駛轎車遭2輛重車夾擊，車體扭曲成一堆廢鐵，畫面怵目驚心。圖／取自臉書「高雄大小事」
高雄市小港區沿海二路29日傍晚發生死亡車禍，29歲郭姓男子駕駛轎車遭2輛重車夾擊，車體扭曲成一堆廢鐵，畫面怵目驚心。圖／取自臉書「高雄大小事」

陳致中

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