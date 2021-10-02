「電眼」治交通違規超有效 屏東潮州、東港鎮11月跟進

屏東縣警察局交通隊今年3月起在屏東市火車站等4處地點設置多功能科技執法設備，透過「電眼」隔空監視，半年多來成效顯現，為人詬病的違規停車大幅改善，交通隊決定推展到東港和潮州鎮交通熱區，屏東市則再增加3處路口多功能科技執法系統，以取締闖紅燈及不依車道行駛為主，警方近日展開密集性宣導，將於11月上線執法。

屏東縣交通隊今年3月在屏東市火車站等4處地點執行科技執法，取締違規停車，半年多來取締件數從每月2000餘件降到上月的600多件，交通變得順暢，並有效降低車禍發生，決定擴大到東港鎮和潮州鎮，科技設備已陸續建制完成，原定9月執法，地方反映希望延長宣導期，決定延到11月實施。

東港鎮3處科技執法路段，分別在中山、中正路西往東、港輔英醫院前路段和新園鄉公所南側路口往南路段；警方表示，這3處路段常有民眾貪求方便違規停車，佔用機慢車道而造成交通事故，新科技設備所設置違停偵測系統取締，只要用路人違規停車超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發，每個路段約可偵測50公尺。

潮州鄉鎮包括最為人所熟知的「燒冷冰圓環」路段，潮州鎮延平路（朝昇路至長興路段）與潮州鎮新生路等3大路段，其中延平及新生路分別為易肇事路段的前兩名，另遊客最喜造訪的熱點為燒冷冰圓環及周邊商圈，未來規畫每天上午10時至下午10時為取締時段，用路人違規停車超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發。