屏東男攻擊超商女店員 今超商徵店員備妥這些東西

屏東縣高樹鄉新南村，村內唯一一家超商，9月26日發生患有思覺失調楊姓男子暴力攻擊潘姓女店員，女店員雙眼重傷、鼻梁粉碎性骨折，全村驚恐。由於超商欠缺人手，今天有店員應徵，店長將先前已準備好的辣椒水備妥在櫃台，仔細教導女店員使用方式，櫃台下方也有擺放電擊棒、棍子，讓店員保護自身安全，避免類似情況再發生。

遭襲30歲潘姓女店員預計2日要做鼻梁手術。超商今有新進店員應徵，潘姓女店長說，之前就有訂購辣椒水給店員防身，商品沒有到貨，沒想到事發後才通知取貨，差了一天。

潘姓女店長今仔細教導今天來應徵的女店員如何使用辣椒水，來應徵女店員說，住在村莊附近，會擔心還是難免，店長阿姨會保護，也有準備辣椒水給她們防身。其他女店員說，現在每個時段都會有兩人上班，平常心面對。這間超商營業時間清晨6點到晚間11點。