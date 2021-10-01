高市公園維護費龐大 議員林于凱建議建商、居民加入認養
高雄市議會市政質詢，高雄市議員林于凱指出，明年度高雄市府預算在公園維護預算編列5.9億元，歷年來最高，但高雄市公園總面積2859.7公頃，有清潔工月薪僅一萬多元，建議市府要在都市計畫審議過程納入「建商維護條款」，建商提撥一定年限的公園維護經費。
林于凱指出，高雄市公園總面積達2859.7公頃，等同每公頃僅17.6萬元維護經費，導致公園維護人力僅能臨時聘任，以金獅湖公園為例，14公頃大卻因預算無法每天清潔；市府附近的生日公園，1.7公頃大，每年只有大約只有20萬維護花草和環境整潔。
林于凱說，有些新建案附近有新闢的公園綠地，政府的公務預算執行，建商卻能藉此用廣告行銷，甚至炒高房價，後續公園維護仍要市府買單，不是很合理，建議市府在都市計畫細部審議階段，針對新闢公園要納入周邊新建案之「建商維護條款」，由建商提撥一定年限的公園維護經費，另參考「日本都市公園委託經營管理制度」，邀請建商、民間社團認養公園。
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