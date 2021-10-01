莫德納第2劑預約開搶 金門大當機哀號「比搶機票難」

部立金門醫院今天開放莫德納疫苗第二劑的施打上網預約，不少民眾早早就坐在電腦前等待，下午16點一到，瞬間湧入大批民眾搶預約，讓金門醫院的掛號網頁大當機，沒想到刷屏快1小時才登入，卻發現全部額滿了，網路上哀鴻一片，還有人說比搶訂機票還難。

礙於中央未開放疫苗混打，莫德納的疫苗又遲遲未來，金門不少鄉親頻頻跟縣府反映施打莫德納一劑後，竟成為「疫苗孤兒」，好在最近中央宣布分配6600劑莫德納疫苗給金門，除了65歲以上長者統一由縣府造冊安排施打第二劑外，其餘已施打第一劑莫德納的民眾，縣衛生局規劃包括金門醫院在內的13家醫療院所，供民眾自行上網預約第二劑莫德納。

金門醫院在今日下午16點開放網路掛號，沒想到大量民眾湧入搶掛號，讓醫院的網路系統整個癱瘓，王姓民眾就抱怨，早在下午15點多時，醫院網站就已經開始卡頓、反應很慢，16點一到更是嚴重，點進掛號網站只看到無限「轉圈圈」的連線畫面，讓人很無言。

也有民眾反映，好不容易連上網頁，結果在點選到最後關頭，系統連線竟然直接跳掉，讓她要從頭開始，連線連到很火大，直說比訂機票還困難。

「原來在金門預約莫德納比全台搶IPhone13還要難？」洪姓民眾說，他用一台iPhone12、一台iPadm與 一台實體網路線Mac電腦，3機同時操作1個小時都進不去，讓他都懷疑是不是「蘋果三兄弟」都壞掉了，直言五倍券幾百萬人登，都沒那麼慘。

據了解，金門醫院的網站大當機，直到開放掛號後1小時，網站還是嚴重LAG，再過1小時、傍晚6點點進系統，掛號名額卻已全數額滿，讓許多沒掛到號的民眾傻眼。