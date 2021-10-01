金門府會首長聯袂看老人共餐 大送好禮

成立於110年5月1日的金門縣金沙鎮官澳社區照顧關懷據點，多年來成果豐碩，並於今日起辦理星期一至星期五定期供餐，金門縣長楊鎮浯與金門縣議會議長洪允典等人今天專程到場視察社區共餐情況，並留下來「作客」試吃，稱讚辦得很用心，營養又美味。

包括楊鎮浯、洪允典、金門縣議會秘書長翁自保、議員李應文議員、社會處長董燊、建設處陳祥麟處長、金沙鎮吳有家鎮長、金門旅台同鄉會總會長楊維居、官嶼里楊恭勤里長等人，今天到官澳社區祝福並贈送禮品與加菜金。

據了解，官澳社區照顧關懷據點在理事長楊能輝、總幹事楊增祺、志工隊長王鈺築帶領20位多志工朋友協助下，長期提供官嶼里長輩關懷訪視、健康促進及老人共餐服務。

楊鎮浯表示，他自107年上任以來，特別重視長幼照顧服務，並著力於建構完善的在地老化照顧網，讓在外打拚的少年郎，沒有後顧之憂，因此近兩年社區照顧關懷據點由26處增加至37處，含2處試營運。

此外，定期共餐據點也由11處增加至28處，每日用餐長輩人數更由752人增加至2175人，村里涵蓋率由54%增加至83%，共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長，並於109年榮獲衛生福利部頒發卓越縣市特別獎。

洪允典則是看到志工們對於裝盛餐點的餐盒，需先用熱水燙洗過，再用紙巾將水分擦乾，為了節省其作業流程，洪允典也當場允諾將贊助一台殺菌烘碗機給官澳社區，讓共餐的設備更加完善。

董燊也說，金門現有37個社區照顧關懷據點，其中辦理定期共餐服務的包括金城鎮前水頭、後豐港、小西門、金門縣長青會等28個據點、不定期辦理的金湖鎮新市、金城鎮庵前、東門里等9個據點，今年新增3處試營運據點，金城鎮金門城、金沙鎮官澳與金寧鄉后盤山西山，將行政村里涵蓋率提升至83%。

縣府強調，目前以「一行政村里至少設置一處社區照顧關懷據點」為目標，加強輔導提升各據點量能，擴大服務範圍至各村(里)轄內自然村，作法包括整合行政村(里)內之自然村成立社區照顧關懷據點辦理共餐，例如金沙鎮大洋里、三山里、蓮庵里與金城鎮珠沙里等。