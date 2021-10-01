關懷烏坵安置所 議長送物資住戶感動

本報日前獨家報導，10年前因烏坵鄉小坵的民房老舊又是海砂屋，隨時有倒塌之虞，縣府想幫村民整建危樓，於是整修閒置多年的「大陸義胞接待站」，做為小坵村民的安置所，沒想到多年過去，小坵的房子沒修，這些居民只能一直住在這裡，成為被遺忘的縣民，金門縣議會議長洪允典得知，今天率隊關懷，並為交誼廳添購一台嶄新的電視，還送上白米與沙拉油等民生物資，讓久居在此的老人家相當感激與感動。

趁著金門縣議會臨時會的開議時間，金門縣議會議長洪允典在今天下午14點多偕同議員楊永立、王碧珍、王秀玉、李應文與秘書長翁自保等議會團隊，與縣府民政處長蔡西湖等人到烏坵安置所關懷。

久居在此的老夫妻曾文德、莊愛珠與前鄉長陳興坵看到一下子來了那麼多人也嚇一跳，烏坵鄉長蔡永富則因為剛好來金門領振興券也專程到場，莊愛珠也忍不住抱怨起，來這邊這麼久，終於看到蔡鄉長，現場氣氛尷尬。

洪允典到場後相當仔細的逐一視察烏坵安置所的環境，看完後，也頻搖頭，洪允典說，烏坵鄉親也是金門縣民，我們不能把他們遺忘，所以今天特別來關懷他們，送上交誼廳的電視機與水果與米等物資，希望縣府趕快把周邊環境整理好。

洪允典表示，在李沃士縣長時曾經承諾，要幫小坵修建房子，沒想到換了縣長就沒有，他認為，縣府要有信用，不要換了縣長就對這裡不理不睬，政策應該有延續性，他要求縣府不能欺騙鄉民，議會未來也會嚴加督導。

今年91歲的曾文德則提出，小坵的生活條件真的很糟，希望縣府能協助遷村。

蔡永富則說，謝謝議長的關心，也謝謝大家，但烏坵真的很不方便，後續這些居民只能繼續住在這裡。

今年78歲的老太太莊愛珠說，來了快10年，剛開始還會期盼著房子趕快修好，可以回小坵住，但隨著一年又一年過去，結果都沒蓋，他們現在也不敢想，平日她跟老伴曾文德住在這裡，自己種菜自己吃，不用買菜，生活很單純。