重返六龜百年古道 高市客委會帶學員打造手工步道
高雄市客委會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，今天起舉辦三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員前往位於高雄市杉林區枋寮與六龜街區之間的百年山道，重返六龜常民生活的百年古道，並將打造一小段手作步道。
高雄市客委會表示，工作坊第一天帶領學員從六龜山林產業歷史發展、古道歷史，認識右堆區域跨族群（日人、平埔、原住民、閩、客）的互動與衝突等，再現場實際打造手作步道，活動報名踴躍，吸引六龜外地青壯年遊子回鄉，也有來自台北、台南的朋友參加。
美濃愛鄉協進會表示，這條百年山道需越過海拔約510公尺處的后山南稜平台，總長約10公里，但在六龜隧道跟聯外道路開通後逐漸淹沒在林道中，最早於1871年英國攝影家約翰湯姆生（John Thomas）曾拍下2張古道中段后山高地往老濃溪谷的照片，日治時期臺灣堡圖（1904年）也記載此條古道。
美濃愛鄉協進會調查團隊經各種地圖比對與多次現場調查，找出日治時期台灣總督府殖產局設立的圖根點基石、殖產局山林課設立的森林三角點基石，並可見少數舊木電桿、礙子等電（信）線設施，確立古道的路徑。
美濃愛鄉協進會表示，本次邀請台灣千里步道協會副執行長徐銘謙、六龜在地資深文史工作者吳憶萍、張運正，及熟讀山徑脈絡的林瑞晉等多位專家指導，參考淡蘭百年山徑、樟之細路等長距離文化路徑做法，將美濃、杉林、六龜、甲仙等區域，以「大庄牽小庄」的理念，規畫長距離步道。
高市客委會表示，「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」完成後，後續將分年分期爭取相關環境建置經費，讓長距離的古步道遊程設施更臻完善。
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