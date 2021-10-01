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重返六龜百年古道 高市客委會帶學員打造手工步道

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃愛鄉協進會今天起舉辦為期三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員重返六龜常民生活的百年古道。圖／高雄市客委會提供
高雄市美濃愛鄉協進會今天起舉辦為期三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員重返六龜常民生活的百年古道。圖／高雄市客委會提供

高雄市客委會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，今天起舉辦三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員前往位於高雄市杉林區枋寮與六龜街區之間的百年山道，重返六龜常民生活的百年古道，並將打造一小段手作步道。

高雄市客委會表示，工作坊第一天帶領學員從六龜山林產業歷史發展、古道歷史，認識右堆區域跨族群（日人、平埔、原住民、閩、客）的互動與衝突等，再現場實際打造手作步道，活動報名踴躍，吸引六龜外地青壯年遊子回鄉，也有來自台北、台南的朋友參加。

美濃愛鄉協進會表示，這條百年山道需越過海拔約510公尺處的后山南稜平台，總長約10公里，但在六龜隧道跟聯外道路開通後逐漸淹沒在林道中，最早於1871年英國攝影家約翰湯姆生（John Thomas）曾拍下2張古道中段后山高地往老濃溪谷的照片，日治時期臺灣堡圖（1904年）也記載此條古道。

美濃愛鄉協進會調查團隊經各種地圖比對與多次現場調查，找出日治時期台灣總督府殖產局設立的圖根點基石、殖產局山林課設立的森林三角點基石，並可見少數舊木電桿、礙子等電（信）線設施，確立古道的路徑。

美濃愛鄉協進會表示，本次邀請台灣千里步道協會副執行長徐銘謙、六龜在地資深文史工作者吳憶萍、張運正，及熟讀山徑脈絡的林瑞晉等多位專家指導，參考淡蘭百年山徑、樟之細路等長距離文化路徑做法，將美濃、杉林、六龜、甲仙等區域，以「大庄牽小庄」的理念，規畫長距離步道。

高市客委會表示，「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」完成後，後續將分年分期爭取相關環境建置經費，讓長距離的古步道遊程設施更臻完善。

高雄市美濃愛鄉協進會今天起舉辦為期三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員重返六龜常民生活的百年古道。圖／高雄市客委會提供
高雄市美濃愛鄉協進會今天起舉辦為期三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員重返六龜常民生活的百年古道。圖／高雄市客委會提供
高雄市美濃愛鄉協進會今天起舉辦為期三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員重返六龜常民生活的百年古道。圖／高雄市客委會提供
高雄市美濃愛鄉協進會今天起舉辦為期三天二夜的六龜后山手作步道工作坊，帶領40名學員重返六龜常民生活的百年古道。圖／高雄市客委會提供
高雄市美濃愛鄉協進會調查團隊多次現場調查，找出日治時期台灣總督府殖產局設立的圖根點基石。圖／高雄市客委會提供
高雄市美濃愛鄉協進會調查團隊多次現場調查，找出日治時期台灣總督府殖產局設立的圖根點基石。圖／高雄市客委會提供

六龜 美濃 文史工作者

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