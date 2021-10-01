高雄翰品酒店展出25度剪紙個展 展現剪紙無限創意
在民間藝術中，剪紙是東方特有的傳統藝術，為推廣歷史悠久的剪紙藝術，高雄翰品酒店舉辦「小花園生活25度剪紙個展」，邀請台灣年輕剪紙藝術家25度展出多幅獨具一格的作品，很多作品都是從生活經驗中找靈感，或是中國傳統慶典圖騰，25度用剪刀和筆刀創作，以紙張雕出對大自然和生命的熱情。本次展覽除了精采的作品展示，也運用文字記錄在創作中，呈現藝術家在生活與創作的過程。
展覽主題共有四個系列，包括小花園生活、日常剪影生活記錄、植物動物節氣、山中精靈。其中小花園生活系列為首次公開作品，以小花園為靈感的緣由是作者在今年夏天因為疫情的關係都待在家，和母親臨時起意整理了自家頂樓的花園，在細心的整理和澆灌之下花園獲得了重生，一片綠意盎然。驚喜與讚嘆植物的生命力之餘，順手用剪紙記錄下這段時光。
藝術家25度表示，她自國小開始摸索剪紙，當時練習偏向傳統中式的圖案，像是門神、仙女傳統圖案。後來發展出新的剪紙插畫風格，展開以剪紙插畫家的身份活躍於業界，這次「小花園生活25度剪紙個展」將從10/1展出至年底止。並在10/23以及10/24下午三點在一樓將各舉辦一場似顏繪活動，凡住房客人皆可免費參加。透過藝術家獨特的剪紙風格，捕捉你的相貌特色，勾勒有溫度的似顏繪，量身打造獨一無二的剪紙藝術可帶回家，裝上框可永久收藏。
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