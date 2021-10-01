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國慶焰火將至 議員憂景點髒亂到高雄旅遊變「懲罰」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國慶日即將到來，高市議員童燕珍認為，市府的相關內容尚未準備後，速度太慢。記者徐白櫻／翻攝
國慶日即將到來，高市議員童燕珍認為，市府的相關內容尚未準備後，速度太慢。記者徐白櫻／翻攝

2021國慶焰火重返高雄港施放。議員童燕珍說，國慶日將至，10處欣賞焰火的場地尚未準備好，網站資料顯示仍在建置中，行政效率太差，駁二輕軌、鯨魚提岸等景點環境髒亂，不準備好會讓遊客覺得來高雄旅遊會變「懲罰」，市長陳其邁與觀光局允諾會改善。

高雄國慶焰火今天開放網路抽選登記，開放2小時即突破2萬人，預計5日公布抽籤結果。觀光局建議，未中籤的人可去西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站等地觀賞，

高市議員童燕珍指出，壽山忠烈祠觀景台規畫容納3千人，小小涼亭應該容不下，今天是10月1日，但網站資料顯示，不管是交通管制、大眾運輸、停車資訊等內容顯示「資料建置中，敬請期待」，十處景點的防疫措施也要快點說清楚。

童燕珍說，焰火會吸引許多外地遊客，網路出現背包客抱怨「高雄旅遊體驗差」，卻有人說，高雄捷運站很熱沒冷氣，手扶梯也不動，另有海音中心、鯨魚提岸、輕軌步道沿線草叢都有垃圾，怎讓遊客開心出遊。

觀光局長周玲妏回應，局內同仁思考增加新景點，週日邀集各單位人員開說明會，周一會有細部內容。市長陳其邁說，會依照中央防疫規定辦理，戶外至少有一公尺距離，希望更多觀賞點來分散人潮 ，交通維護與人流管制會根據不同地方來制定，人太多就會只進不出，另外加強環境清潔與維護。

海音中心單車租借站點被人丟棄垃圾， 連續兩天無人清理。圖／童燕珍服務處提供
海音中心單車租借站點被人丟棄垃圾， 連續兩天無人清理。圖／童燕珍服務處提供

國慶 觀光局 鯨魚

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