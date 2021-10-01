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疫情重創 陳其邁證實海寶飯店等17業者大量解僱

中央社 / 高雄1日電

高雄老牌海寶國際大飯店日前傳出受疫情衝擊歇業，市長陳其邁今天證實，據勞工局估算大量解僱的餐飲、旅宿、百貨業等有17家，受損程度約22%到27%，海寶就是其中一家。

曾為南台灣經濟規模最大的宴會餐廳高雄市前金區海寶國際大飯店日前傳出歇業消息，海寶於民國94年耗資新台幣2億多元打造，占地3000多坪，可提供逾300桌、容納3000人宴會空間。

針對海寶因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊歇業，陳其邁今天中午在市議會接受媒體聯訪證實，市府勞工局目前掌握的大量解僱業者有17家，海寶就是列管的其中一間。

陳其邁說，受到疫情衝擊，高雄旅宿、餐飲、百貨、健身房等業者受損大概有22%到27%程度，有些業者真的是虧損太嚴重不得不歇業，因此市府推出高雄券就是鎖定這幾大領域協助振興。

他表示，希望高雄券振興經濟能夠加大加快，讓受損的這些產業能在後疫情時代有獲得及時雨機會，這也是市府要鎖定這些受損產業振興的主要原因。

疫情 陳其邁

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