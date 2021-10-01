澎湖馬公發500元敬老禮券 盼帶動疫後經濟

澎湖縣馬公市公所今天發放價值新台幣500元的敬老禮券，全市共有1萬1963名65歲以上長者受惠，禮券限定在馬公文澳攤販集中場及文澳商場等使用，盼帶動疫後經濟活絡。

馬公市長葉竹林表示，去年發放每位市民長者300元敬老禮券，今年提高至500元，凡65歲以上並在今年6月30日前設籍馬公市都可領取，全市有1萬1963名長者受惠。

葉竹林表示，今年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情比去年更加嚴峻，嚴重影響民生，馬公市公所給予傳統市場攤商2個月免租金外，也提出發放敬老禮金，所需經費近新台幣600萬元，獲得市民代表會通過，自今天起發放。

馬公市公所指出，500元敬老禮券，是10張面額50元的禮券，其中2張藍色禮券，限定在馬公文澳攤販集中場及文澳商場使用，其餘8張黃色禮券，則在馬公北辰公有零售市場、文澳攤販集中場及文澳商場均可使用，禮券僅限標示有「歡迎使用馬公市敬老禮券」圖示攤位消費，使用期間至11月30日止。