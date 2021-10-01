快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

澎湖馬公發500元敬老禮券 盼帶動疫後經濟

中央社 / 澎湖縣1日電

澎湖縣馬公市公所今天發放價值新台幣500元的敬老禮券，全市共有1萬1963名65歲以上長者受惠，禮券限定在馬公文澳攤販集中場及文澳商場等使用，盼帶動疫後經濟活絡。

馬公市長葉竹林表示，去年發放每位市民長者300元敬老禮券，今年提高至500元，凡65歲以上並在今年6月30日前設籍馬公市都可領取，全市有1萬1963名長者受惠。

葉竹林表示，今年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情比去年更加嚴峻，嚴重影響民生，馬公市公所給予傳統市場攤商2個月免租金外，也提出發放敬老禮金，所需經費近新台幣600萬元，獲得市民代表會通過，自今天起發放。

馬公市公所指出，500元敬老禮券，是10張面額50元的禮券，其中2張藍色禮券，限定在馬公文澳攤販集中場及文澳商場使用，其餘8張黃色禮券，則在馬公北辰公有零售市場、文澳攤販集中場及文澳商場均可使用，禮券僅限標示有「歡迎使用馬公市敬老禮券」圖示攤位消費，使用期間至11月30日止。

禮券 馬公 疫情

延伸閱讀

澎湖戀戀海味美食 炒熱後疫情秋冬旅遊

防疫放寬！澎湖5日起可戴口罩上唱KTV 八大行業繼續禁

澎湖紅疹原因找到了！原來是「牠」害的

非關水質、疫苗…澎湖怪病初判接觸型皮膚炎 找環境過敏原

相關新聞

高雄券僅20萬份？ 議員質疑市府「沒誠意」

高雄市政府加發高雄券刺激消費，不分黨派關心此議題。高市議員陳美雅質詢指出，市府只發行20萬份1千元高雄券，限定餐飲、旅宿...

屏東南州王船「揚帆」出發 遶境全台快閃化瘟除煞

屏東縣沿海東港、南州及琉球3鄉鎮每3年1科的迎王平安祭典，有祈求天下太平、化瘟除煞意涵，今年是大科年，但疫情不止；南州迎...

關懷烏坵安置所 議長送物資住戶感動

本報日前獨家報導，10年前因烏坵鄉小坵的民房老舊又是海砂屋，隨時有倒塌之虞，縣府想幫村民整建危樓，於是整修閒置多年的「大...

國慶焰火將至 議員憂景點髒亂到高雄旅遊變「懲罰」

2021國慶焰火重返高雄港施放。議員童燕珍說，國慶日將至，10處欣賞焰火的場地尚未準備好，網站資料顯示仍在建置中，行政效...

中油舊址整治變數大 高雄議員憂心「台積電來不了」

高雄市議會今天延續台積電投資話題，市議員黃紹庭質疑中油高雄煉油廠汙染廠址涵蓋水汙與水汙整治時程，能否如期完成解列與環評仍...

紀錄茄萣白砂崙萬福宮燒王船祭典 今辦成果書發表

高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今年1月17日舉辦睽違18年的五朝王醮盛典，廟方耗費半年時間完成「沙鯤漁火．王船再現」成果專輯書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。