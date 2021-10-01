屏東南州王船「揚帆」出發 遶境全台快閃化瘟除煞

屏東縣沿海東港、南州及琉球3鄉鎮每3年1科的迎王平安祭典，有祈求天下太平、化瘟除煞意涵，今年是大科年，但疫情不止；南州迎王平安祭典因應疫情加碼快閃巡迴全台，王船今天上午從溪州代天府「揚帆」出發，展開為期5天的快閃掃疫，同時開啟線上社群直播，突破社交距離，讓海內外民眾在線上相聚，一起祈求王爺驅瘟賜福，將瘟疫、煞氣帶上王船遠離台灣，創新祭儀模式。

3年1科的「屏東三大迎王平安祭典」將於10月24日至31日由東港鎮東隆宮率先登場，依序是南州鄉溪洲代天府17日至22日、琉球鄉三隆宮12月3日至9日，迓王船、遊天河、送王船，不僅是大東港地區居民和旅外鄉親的盛事，也是聞名全台的宗教文化慶典， 其中，東隆宮迎王平安祭典歷史最悠久，每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加，萬人空巷盛況空前，還獲得文建會指定為國家重要民俗。

南州鄉溪洲代天府主委黃瑞吉說，王爺信仰起源於先民藉助迎王儀式，祈求天下太平、化瘟除煞，南州迎王至今已一甲子，最大特色就是王船遶境時「和瘟押煞」，各陣頭在後方收除魑魎魍魎，是「捉鬼」儀式；今年大科年卻遇上疫情， 王船造好後，經向朱府千歲爺請示同意王船遶境全台，以大型拖板車上載運「遊車河」，因應疫情取消隨行的陣頭，讓王船到更多地方化瘟除煞，讓更多的人知道屏東「迎王」習俗。

王船今天上午7時20分從南州鄉溪州代天府出發，縣長潘孟安、議長周典論、南州鄉長黃盈裕和黃瑞吉等人為屏東迎王加持、為台灣祈福，並向朱府千歲焚香祈福庇佑王船巡台隊伍一路平安；參與開水路暨授旗儀式的潘孟安說，迎王是屏東的盛典，長年在海外打拼的遊子再遠都會趕回來參加，今年適逢疫情，南州代天府加碼開創線上直播方式，讓旅外遊子仍能藉由線上參與儀式外，王船更將首次跨境至外縣市，象徵王船出巡千歲爺蒞臨督察賜福。