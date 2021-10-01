快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東南州王船「揚帆」出發 遶境全台快閃化瘟除煞

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東南州迎王平安祭典因應疫情加碼快閃巡迴全台，王船今天上午從南州鄉溪州代天府「揚帆」出發，展開為期5天的南北快閃掃疫，祈求王爺驅瘟賜福，將瘟疫、煞氣帶上王船遠離台灣。記者潘欣中／攝影
屏東南州迎王平安祭典因應疫情加碼快閃巡迴全台，王船今天上午從南州鄉溪州代天府「揚帆」出發，展開為期5天的南北快閃掃疫，祈求王爺驅瘟賜福，將瘟疫、煞氣帶上王船遠離台灣。記者潘欣中／攝影

屏東縣沿海東港、南州及琉球3鄉鎮每3年1科的迎王平安祭典，有祈求天下太平、化瘟除煞意涵，今年是大科年，但疫情不止；南州迎王平安祭典因應疫情加碼快閃巡迴全台，王船今天上午從溪州代天府「揚帆」出發，展開為期5天的快閃掃疫，同時開啟線上社群直播，突破社交距離，讓海內外民眾在線上相聚，一起祈求王爺驅瘟賜福，將瘟疫、煞氣帶上王船遠離台灣，創新祭儀模式。

3年1科的「屏東三大迎王平安祭典」將於10月24日至31日由東港鎮東隆宮率先登場，依序是南州鄉溪洲代天府17日至22日、琉球鄉三隆宮12月3日至9日，迓王船、遊天河、送王船，不僅是大東港地區居民和旅外鄉親的盛事，也是聞名全台的宗教文化慶典， 其中，東隆宮迎王平安祭典歷史最悠久，每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加，萬人空巷盛況空前，還獲得文建會指定為國家重要民俗。

南州鄉溪洲代天府主委黃瑞吉說，王爺信仰起源於先民藉助迎王儀式，祈求天下太平、化瘟除煞，南州迎王至今已一甲子，最大特色就是王船遶境時「和瘟押煞」，各陣頭在後方收除魑魎魍魎，是「捉鬼」儀式；今年大科年卻遇上疫情， 王船造好後，經向朱府千歲爺請示同意王船遶境全台，以大型拖板車上載運「遊車河」，因應疫情取消隨行的陣頭，讓王船到更多地方化瘟除煞，讓更多的人知道屏東「迎王」習俗。

王船今天上午7時20分從南州鄉溪州代天府出發，縣長潘孟安、議長周典論、南州鄉長黃盈裕和黃瑞吉等人為屏東迎王加持、為台灣祈福，並向朱府千歲焚香祈福庇佑王船巡台隊伍一路平安；參與開水路暨授旗儀式的潘孟安說，迎王是屏東的盛典，長年在海外打拼的遊子再遠都會趕回來參加，今年適逢疫情，南州代天府加碼開創線上直播方式，讓旅外遊子仍能藉由線上參與儀式外，王船更將首次跨境至外縣市，象徵王船出巡千歲爺蒞臨督察賜福。

王船 屏東縣 疫情

延伸閱讀

智慧農醫產官學交流會 屏東科學園區啟動第一步

屏東幸福巴士走出原鄉 枋山鄉路線啟航

屏東首例非原鄉幸福巴士 國慶月枋山鄉微笑啟動

跟進新竹推動高雄、屏東合併？陳其邁：從兩方面考量

相關新聞

高雄券僅20萬份？ 議員質疑市府「沒誠意」

高雄市政府加發高雄券刺激消費，不分黨派關心此議題。高市議員陳美雅質詢指出，市府只發行20萬份1千元高雄券，限定餐飲、旅宿...

屏東南州王船「揚帆」出發 遶境全台快閃化瘟除煞

屏東縣沿海東港、南州及琉球3鄉鎮每3年1科的迎王平安祭典，有祈求天下太平、化瘟除煞意涵，今年是大科年，但疫情不止；南州迎...

關懷烏坵安置所 議長送物資住戶感動

本報日前獨家報導，10年前因烏坵鄉小坵的民房老舊又是海砂屋，隨時有倒塌之虞，縣府想幫村民整建危樓，於是整修閒置多年的「大...

國慶焰火將至 議員憂景點髒亂到高雄旅遊變「懲罰」

2021國慶焰火重返高雄港施放。議員童燕珍說，國慶日將至，10處欣賞焰火的場地尚未準備好，網站資料顯示仍在建置中，行政效...

中油舊址整治變數大 高雄議員憂心「台積電來不了」

高雄市議會今天延續台積電投資話題，市議員黃紹庭質疑中油高雄煉油廠汙染廠址涵蓋水汙與水汙整治時程，能否如期完成解列與環評仍...

紀錄茄萣白砂崙萬福宮燒王船祭典 今辦成果書發表

高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今年1月17日舉辦睽違18年的五朝王醮盛典，廟方耗費半年時間完成「沙鯤漁火．王船再現」成果專輯書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。