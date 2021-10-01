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高雄券僅20萬份？ 議員質疑市府「沒誠意」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳美雅認為高雄券設計複雜，民眾搞不清楚。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳美雅認為高雄券設計複雜，民眾搞不清楚。記者徐白櫻／翻攝

高雄市政府加發高雄券刺激消費，不分黨派關心此議題。高市議員陳美雅質詢指出，市府只發行20萬份1千元高雄券，限定餐飲、旅宿、百貨公司消費累計才可換取，高雄券沒誠意、民眾也感到霧煞煞。議員高閔琳、何權峰、邱俊憲也說，不少年輕朋友憂心數位綁定只有10萬份，名額搶完就沒有。市府回應，高雄券總預算5億元，不夠的話會再繼續加碼。

高市議會今天進行市長施政報告質詢，陳美雅指出，她接獲商家陳情，高雄券的五倍券紙本方案的合作業者只限餐飲、住宿、百貨公司，其他如服飾店、藥局、雜貨店、批發商號等業者拿不到高雄券給消費者，會導致紙本五倍券的消費者消費意願變低。

此外，五倍券數位綁定合作業者僅九家，最普及的郵局沒有列為合作對象，這樣不方便；五倍券全台數位綁定329萬人，高雄市民有277萬多人，但高雄券僅20萬份，全台民眾都可以參加，高雄人並未完全受惠。

何權峰指出，市區青年朋友說，數位綁定只有10萬名額，一搶就沒有。高閔琳說，合作商圈夜市基本上都在原高雄市區，岡山夜市、橋頭老街未納入，期待市府想辦法減少城鄉落差。邱俊憲說，不少人擔心數量少會拿不到，5億預算換算起來是50萬份，這樣太少，高雄市民270多萬人，盼評估再加碼，吸引更多人來消費。

陳其邁說，高雄縣市商圈夜市比例是一半一半，數位綁定或紙本方案總計5億元預算，數位券是10萬份1千元，實體券部分，民眾拿到的金額不一；假如執行情況好，不夠再增加。

高市議員高閔琳說，期待市府想辦法減少城鄉落差。記者徐白櫻／翻攝
高市議員高閔琳說，期待市府想辦法減少城鄉落差。記者徐白櫻／翻攝

高雄市 夜市 陳美雅

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