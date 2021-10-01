智慧農醫產官學交流會 屏東科學園區啟動第一步
屏東縣政府與科技部南科管理局今天舉辦「大屏東地區未來智慧農醫產業發展交流會」，縣政府指出，這次交流目的是為明年屏東科學園區籌備處成立暖身揭開序幕。
縣政府表示，目前屏東園區規劃發展智慧農醫、綠色材料、太空科技等3大產業，考慮屏東原有產業基礎與特性，這場交流會議聚焦於「智慧農醫」，藉由產官學界意見交換與整合，擘畫未來次領域與地區的發展方向。
縣政府指出，今年1月行政院長蘇貞昌南下屏東視察指示，高鐵南延屏東要設科學園區吸引投資，科技部緊鑼密鼓辦理科學園區籌設作業，縣府各局處也動員與科技部共同努力，屏東科學園區籌設計畫預計今年底提報行政院核定，明年初屏東科學園區籌備處掛牌成立。
縣政府表示，後續將與科技部就綠色材料、太空科技及其它新興科技等產業面舉辦相關交流會議，屏東科學園區未來為南高屏科技廊道一環，縣府將全力以赴，創造更好投資環境與居住品質，讓屏東成為下一世代科技人的新故鄉。
參加今天產業交流會的成員包括科技部南科管理局長蘇振綱、屏東農業生物技術園區、屏東縣政府相關局處，學界代表有工研院中分院、中山大學、高雄醫學大學、屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學等，產業界為台灣農畜產工業公司、聖鯛水產科技、芝林企業、永宏蘭業等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言