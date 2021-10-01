快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

高雄國慶焰火首日開放預約 2小時突破2萬人登記

中央社 / 高雄1日電

2021國慶焰火將在高雄港舉行，今天上午開放網路抽籤，市長陳其邁說，開放2小時內預約登記已破2萬人，民眾預約時間到4日下午，預計將在10月5日上午抽籤，當天下午公布結果。

高雄國慶焰火今天上午9時起開放網路抽選登記至10月4日下午6時，採線上預約制，成功抽中觀賞席次民眾才能入場，現場觀賞人數下修2萬人。陳其邁中午在高雄市議會接受媒體聯訪透露，據市府統計9時到11時預約登記人數，已突破2萬人。

陳其邁說，市府預計在10月5日上午抽籤，當天下午3時公布結果。預約登記時間到10月4日下午6時，希望大家踴躍登記。若沒登記抽到的民眾，其實不只市府觀光局前幾天公布的10個觀賞焰火點，後續也將盤點公布其他地方，且都將有接駁車服務市民。

他表示，其實許多民眾家中的屋頂搞不好就能看到國慶焰火，其他還有旗津、鼓山、鹽埕、前金、苓雅、前鎮甚至小港等區。市府甚至開放遊艇海上觀賞焰火，所以希望大家選擇方便熟悉的地方，市府會全力在落實防疫工作前提下，做好人員輸送，也請大家務必戴口罩、保持社交距離，做好防疫措施。

國慶 陳其邁 社交距離

延伸閱讀

中油舊址整治變數大 高雄議員憂心「台積電來不了」

超搶手！高雄國慶焰火預約人數已經突破2萬人

跟進新竹推動高雄、屏東合併？陳其邁：從兩方面考量

高雄券數位綁定63萬人 陳其邁允諾：10萬份不夠再追加

相關新聞

高雄券僅20萬份？ 議員質疑市府「沒誠意」

高雄市政府加發高雄券刺激消費，不分黨派關心此議題。高市議員陳美雅質詢指出，市府只發行20萬份1千元高雄券，限定餐飲、旅宿...

屏東南州王船「揚帆」出發 遶境全台快閃化瘟除煞

屏東縣沿海東港、南州及琉球3鄉鎮每3年1科的迎王平安祭典，有祈求天下太平、化瘟除煞意涵，今年是大科年，但疫情不止；南州迎...

關懷烏坵安置所 議長送物資住戶感動

本報日前獨家報導，10年前因烏坵鄉小坵的民房老舊又是海砂屋，隨時有倒塌之虞，縣府想幫村民整建危樓，於是整修閒置多年的「大...

國慶焰火將至 議員憂景點髒亂到高雄旅遊變「懲罰」

2021國慶焰火重返高雄港施放。議員童燕珍說，國慶日將至，10處欣賞焰火的場地尚未準備好，網站資料顯示仍在建置中，行政效...

中油舊址整治變數大 高雄議員憂心「台積電來不了」

高雄市議會今天延續台積電投資話題，市議員黃紹庭質疑中油高雄煉油廠汙染廠址涵蓋水汙與水汙整治時程，能否如期完成解列與環評仍...

紀錄茄萣白砂崙萬福宮燒王船祭典 今辦成果書發表

高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今年1月17日舉辦睽違18年的五朝王醮盛典，廟方耗費半年時間完成「沙鯤漁火．王船再現」成果專輯書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。