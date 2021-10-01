高雄國慶焰火首日開放預約 2小時突破2萬人登記

2021國慶焰火將在高雄港舉行，今天上午開放網路抽籤，市長陳其邁說，開放2小時內預約登記已破2萬人，民眾預約時間到4日下午，預計將在10月5日上午抽籤，當天下午公布結果。

高雄國慶焰火今天上午9時起開放網路抽選登記至10月4日下午6時，採線上預約制，成功抽中觀賞席次民眾才能入場，現場觀賞人數下修2萬人。陳其邁中午在高雄市議會接受媒體聯訪透露，據市府統計9時到11時預約登記人數，已突破2萬人。

陳其邁說，市府預計在10月5日上午抽籤，當天下午3時公布結果。預約登記時間到10月4日下午6時，希望大家踴躍登記。若沒登記抽到的民眾，其實不只市府觀光局前幾天公布的10個觀賞焰火點，後續也將盤點公布其他地方，且都將有接駁車服務市民。

他表示，其實許多民眾家中的屋頂搞不好就能看到國慶焰火，其他還有旗津、鼓山、鹽埕、前金、苓雅、前鎮甚至小港等區。市府甚至開放遊艇海上觀賞焰火，所以希望大家選擇方便熟悉的地方，市府會全力在落實防疫工作前提下，做好人員輸送，也請大家務必戴口罩、保持社交距離，做好防疫措施。