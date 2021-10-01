屏東幸福巴士走出原鄉 枋山鄉路線啟航

屏東縣枋山鄉幸福巴士今天啟航，由一家企業捐贈無障礙7人座小巴，公路總局補助營運費用，帶領幸福巴士服務跨出屏東原鄉地區。

屏東縣政府表示，縣府積極協助縣內原鄉推動幸福巴士政策，在9個原住民鄉都有幸福巴士服務後，更進一步將幸福巴士服務推進偏鄉，目前縣內共有25輛幸福巴士行駛35條路線，是全國幸福巴士最多的縣市。

縣府表示，枋山鄉南北狹長，雖有高墾線等公車路線行經，但站點都設置在省道上，對於行動不便的長者步行或騎車至公車站牌，都不是一件容易的事情，連帶降低出行的意願。

經國立中山大學協助枋山鄉公所規劃路線，並經縣府輔導提案後，獲交通部公路總局補助新台幣160萬元營運費用，行駛車輛則由泰博科技企業董事長陳朝旺捐贈，民間企業與政府一起努力促成屏東幸福巴士走出原鄉。

枋山鄉路線主要為就醫路線，可及戶接送村內長者及行動不便民眾至枋寮醫院及安泰醫院，每週平日5天、一天提供4個預約班次，搭乘一次僅需銅板價20元，半價對象包含65歲以上長者、6歲以下兒童、25歲以下學生、身障者。

縣府表示，配合公路總局推動公路公共運輸計畫，縣府攜手中央及當地公所推動偏鄉「幸福巴士」政策，讓公所雇用在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學，並於去年底達成9原鄉都有幸福巴士服務的目標。