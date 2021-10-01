中油舊址整治變數大 高雄議員憂心「台積電來不了」

高雄市議會今天延續台積電投資話題，市議員黃紹庭質疑中油高雄煉油廠汙染廠址涵蓋水汙與水汙整治時程，能否如期完成解列與環評仍是一大問題，擔心「煮熟的鴨子飛掉」。市長陳其邁說明，為加快整治速度，汙染土壤會刨挖至不同區域作熱脫附或水洗處理，第三區土壤明年2月解列，都市計畫也可望在明年4月底變更完成。

高市議會今天進行市長施政報告質詢。議員李雅芬說，很多行政區人口減少，但楠梓區人口是正成長，每年增加1％左右，遷入青年也是全市第一；台積電要來，楠梓區現在人口數是18萬多人，加上台積電與橋科創造的工作機會，可能在未來5年內增加至25萬人，行政中心、社福、消防、學校等問題都要超前部署。陳其邁回應，已經要求教育局做好擴校或增班考量。

黃紹庭指出，樂見台積電要來高雄設廠，但中油高雄煉油廠土壤整治計畫是全國史上最大面積（170公頃）、也是首度同一大型汙染廠址採「分區整治、解列、開發」方式進行，廠址整治涵蓋水汙與土汙兩層面，土汙預計明年10月完成，水汙得延後1年，明年要迎接台積電，環評難道無須先等整治完成才進行嗎？

陳其邁在記者會解釋，汙染土地的處理工法是先把受汙染土壤刨挖送至其他地方作熱脫附或水洗處理，所以土挖出來的第三區土壤解列是在明年2月；都市計畫變更預計今年11月會高市都委會審議，可望在明年1月底通過內政部都委會審議，4月底能夠完成整體的都市計畫變更等程序。