傳台積電高雄設廠 陳其邁拚用地先部分解除列管

台積電傳將赴中油高雄煉油廠舊址投資設廠，針對舊址污染整治問題，高雄市長陳其邁今天說，目前投資方均了解相關進度，第3區明年2月會先將污染土壤挖出，完成解除列管。

傳台積電規劃在中油高雄煉油廠舊址設立晶圓廠，藍營高雄市議員上午在市議會質詢時提及中油煉油廠污染整治問題。

陳其邁答詢指出，目前投資方均了解污染整治進度，按計劃用地第3區（共分6區）明年2月會先將污染土壤挖出，並在原址異地進行熱脫附處理，以便解除列管。

針對中油高雄煉油廠污染整治，中國國民黨高雄市議員黃紹庭質詢表示，盛傳台積電將到中油高雄煉油廠舊址設廠，但舊址面積高達170公頃，且為首度採「分區整治、解除列管、開發」的同一大型污染場址，土地、地下水污染整治計畫何時會完成。

黃紹庭質疑，依市府目前整治期程，土污整治需到明年11月完成，水污整治更要到後年底才能完成，過程中若整治工程延宕、環評受阻，都有可能無法如期完成整治。整個整治計畫充滿不確定性，市府根本「先射箭再畫靶」。

陳其邁在議會休息時間接受媒體聯訪時指出，市府一直與潛在投資廠商一起工作、協調，投資方都很清楚現在進度。市府預估在明年2月會完成第3區解列，先把土壤刨挖後，在原址不同區域作熱脫附處理，預計明年11月完成整治。

陳其邁說，如果一切順利，明年4月第3區會通過市府一級一審的環境影響評估，今年11月底同時將送高市都市計畫委員會，審議都市計畫變更程序，希望能在明年1月底通過內政部都委會審議，進而在明年4月底完成都市計畫變更。

熱脫附處理為土壤整治技術，利用加熱方式將受有機污染土壤加熱至有機物沸點以上，讓吸附於土壤中的有機物揮發成氣態後再分離處理，此處理方法已驗證可應用於處理污染土壤等。