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紀錄茄萣白砂崙萬福宮燒王船祭典 今辦成果書發表

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天舉辦「沙鯤漁火．王船再現」成果發表會，現場由廟方志工演出代表王船的藝陣。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天舉辦「沙鯤漁火．王船再現」成果發表會，現場由廟方志工演出代表王船的藝陣。記者陳玫伶／攝影

高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今年1月17日舉辦睽違18年的五朝王醮盛典，廟方耗費半年時間完成「沙鯤漁火．王船再現」成果專輯書，今天舉辦成果發表會，作者之一暨在地文史工作者蘇瑞展表示，書中以淺顯易懂的文字及照片，完整記錄這次地方和廟會文化過程。

成果發表會現場播放今年王醮盛典紀錄影像，並邀請高雄市民政局副局長陳淑芳、高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏、茄萣區長鄭美華等人出席，在成果專輯書上簽名。

萬福宮表示，茄萣區三大公廟白砂崙萬福宮、頂茄萣賜福宮、下茄萣金鑾宮，分別主祀王爺公、媽祖婆，不定期舉辦王醮祭典，通常要有立筊、發爐等神蹟諭示才會啟建王醮，每科王醮必打造王船，極具地方特色。

在地文史工作者蘇福男表示，白砂崙萬福宮已相隔18年未建醮，前年起王爺公多次「立筊」示意建醮，廟方耗費1年時間籌畫一系列科儀，配合盛典幾乎是全區民眾總動員，與高雄市民政局、茄萣區公所等多單位，自去年9月起陸續推動地方旅遊體驗遊程及活動，今年1月以送王（燒王船）完成儀式。

萬福宮建醮主委陳嘉川表示，王醮盛典除凝聚在地民心，也能展現神明關懷地方的慈悲心，記得18年前那場建醮遇到SARS，今年則遇到新冠肺炎疫情，無形之中凸顯神蹟，相隔18年舉辦的建醮活動，是王爺公辦喜事，對居民來說也是件很開心的事情、心誠則靈。

蘇瑞展表示，過去王醮科儀艱深難懂，紀錄大多只有一兩頁文字，為傳承在地文化，廟方邀請他及蘇福男以文字、攝影及田野調查等形式，完整記錄這次五朝王醮盛典全過程，廟方也以此申請登錄「高雄市定民俗」，目前茄萣三大公廟只剩頂茄萣賜福宮未通過市定民俗，未來有望申請國定民俗。

高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天上午舉辦「沙鯤漁火．王船再現」成果發表會，高雄市民政局副局長陳淑芳出席，在專輯書上簽名。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天上午舉辦「沙鯤漁火．王船再現」成果發表會，高雄市民政局副局長陳淑芳出席，在專輯書上簽名。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天舉辦「沙鯤漁火．王船再現」成果發表會，高雄市民政局副局長陳淑芳（左二）、茄萣區長鄭美華（左一）等人出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天舉辦「沙鯤漁火．王船再現」成果發表會，高雄市民政局副局長陳淑芳（左二）、茄萣區長鄭美華（左一）等人出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天上午舉辦「沙鯤漁火．王船再現」專輯書成果發表會。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今天上午舉辦「沙鯤漁火．王船再現」專輯書成果發表會。記者陳玫伶／攝影

建醮 高雄市 文史工作者

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