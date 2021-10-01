澎湖戀戀海味美食 炒熱後疫情秋冬旅遊
在疫情趨緩的時期，澎湖進入秋高氣爽的時候，現在正是到澎湖觀光旅遊的最佳時機，除了瀏覽澎湖秋冬的美景外，品嚐海鮮美食更是不可錯過。
澎湖縣政府「戀戀海味 澎湖美食假期」系列活動，10月1日起正式推出，包括有「菊島好食光美食電子護照」、「澎湖美食小旅行」、以及海鮮一條街，將一直進行至年底止，輪番炒熱澎湖秋冬觀光。
縣府表示，10月1日「菊島好食光美食電子護照」率先開跑，凡遊客前往54間合作店家消費，集滿3個章即可參加抽獎，獎項有機船票、高級飯店與特色民宿住宿券、限定紀念商品等，遊客有吃有拿還可享折扣。
縣府在「澎湖美食小旅行」中，自10月下旬起與澎湖湖東、龍門南寮等社區合作，規劃3條聚落美食和澎湖故事秘境景點路線，分別推出有「湖東料理廚房」、「龍門夕陽晚宴」與「南寮冬至餐桌」等，帶遊客體驗古早澎湖鄉村美食，結合鄉村社區小旅行模式，將在地特色料理故事傳遞給遊客，遊客也可親手烹飪美食，體驗行銷及深入在地的文化底蘊，每名報名小旅行的遊客，均可獲得限量澎湖美食紀念品，店家報名網址。
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