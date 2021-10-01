屏東首例非原鄉幸福巴士 國慶月枋山鄉微笑啟動

屏東縣幅員遼闊，偏遠地區公共運輸難以達到，為實現交通不便地區的「行的正義」，公路總局推動偏鄉幸福巴士。去年12月滿州鄉幸福巴士2.0上路，全縣9個原民鄉已全數達成後；公路總局今天啟動枋山鄉幸福巴士，它是屏東地區首個不在原鄉推動的鄉鎮，也代表屏東縣幸福巴士邁向新里程碑，即使在交通較不便的平地鄉鎮，只要有公共運輸服務的缺口，就是幸福巴士服務的對象。

公路總局今天在枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區停車場舉辦「啟動巴士 啟動幸福」通車典禮；高雄區監理所長李瑞銘表示，高雄區監理所及屏東縣政府持續規畫、輔導偏鄉公共運輸，今年9月來義鄉、瑪家鄉及三地門鄉陸續辦理通車典禮，加上今日枋山鄉幸福巴士預約線通車，讓屏東縣偏遠或交通不便地區的交通服務更臻完善。

公路總局長許鉦漳說，枋山鄉地形狹長，有3個台鐵車站，由於鐵路班次少，對於鄉民行的幫助極有限，民眾要搭公車，需要到台1線或台26線上站牌等車，客運車為大型車輛，也無法駛入兩旁狹窄巷道內，造成偏僻村落仍舊是公共運輸無法到達地區，因此公路總局與屏東縣政府規畫枋山鄉幸福巴士預約線。

他說，公路總局每年補助營運費用240多萬元，結合民間企業泰博科技公司捐贈1輛無障礙7人座小巴，公私協力合作，提供鄉民至枋寮醫院、安泰醫院等就醫、洽公、採買的便捷交通服務；採預約制，平日每周5天，1天2車次供民眾預約，欲搭乘者前一個工作日向枋山鄉公所預約，票價一趟20元。