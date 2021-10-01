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公費流感今起開打與新冠疫苗間隔 屏東縣採時間差分流
今起公費流感疫苗開打，同時有高端、AZ、莫德納等新冠肺炎疫苗施打，由新冠疫苗與流感疫苗需間隔至少7天，屏東縣衛生局規畫以時間差做分流，避免在同一時間施打二種以上疫苗，強化督導醫護人員落實對卡、對人、對疫苗等措施，避免打錯疫苗或劑量施打錯誤，校園接種由幼兒園、國小往上施打，以確保國高中生BNT疫苗施打滿7天後才接種流感疫苗。
屏東縣衛生局指出，入秋是流感好發季節，公費流感疫苗第一階段今起開打，包括醫事、衛生防疫相關人員、孕婦以及65歲以上長者等10類人員，校園接種則是由幼兒園開始陸續施打。第二階段50到64歲、無高風險慢性病民眾，在11月15日起施打。
另外，屏東縣70到74歲長者莫德納第二劑施打10月3日到10月5日，有2萬6660人施打，中央撥配本縣2萬9800劑，疫苗量充足。
屏東縣衛生局提醒，新冠肺炎疫苗與流感疫苗接種間隔至少7天，請大家留意。衛生局以時間差做分流，避免同一時間施打2種以上疫苗，強化督導醫護人員落實對卡、對人、對疫苗等措施，以避免打錯疫苗或劑量施打錯誤。校園接種則由幼兒園、國小往上施打，以確保國高中生BNT疫苗施打滿7天後才接種流感疫苗。
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