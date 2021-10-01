疫情海嘯 不止海寶歇業 高市健身房等17業者大量解僱

這波疫情下，高雄海寶國際大飯店歇業。高雄市長陳其邁說，受疫情衝擊些業者除海寶還有健身房業者，近日大量解雇勞工的企業約17家，這波疫情導致旅宿、餐飲受創程度22至27％不等，所以高雄券鎖定三大領域振興，讓受損產業獲得及時雨。

五倍券即將上路，海寶國際大飯店日前歇業引發討論。海寶曾經是南台灣最大宴會場所，94年成立，當時耗資2億多打造大型宴會餐廳，占地3千坪，多達300桌、容納3千人，業者證實上周結束營業

陳其邁說，高雄市大量解僱勞工大概累計有17家，海寶就是其中列管的一家，另有健身業者也因疫情衝擊關廠，這波疫情下，旅宿、餐飲、百貨等，業績減少程度約22至27%，所以高雄振興券鎖定這三大領域，希望疫情後能讓他們獲得及時雨。