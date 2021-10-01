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流感疫苗今開打 高醫採一站式預約施打動線更順暢

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，民眾接受醫師現場問診後即可領藥打疫苗。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，民眾接受醫師現場問診後即可領藥打疫苗。記者陳玫伶／攝影

流感疫苗今開打，高雄醫學大學附設中和紀念醫院於「故事館」設置快速流感接種站，現場採預約制，每天提供600人免費施打流感疫苗，高醫附設中和紀念醫院建議，流感疫苗施打須需注意與新冠肺炎疫苗接種間隔7天以上。

現場規畫報到區、問診區、領藥區及接種區的一站式施打流程，民眾須先上醫院官網或電話進行預約，也可在各門診就醫後由醫師開立問診單，現場領藥順便施打，或洽詢家庭醫學科門診，目前提供公費疫苗接種的對象如，65歲以上長者、高風險慢性病人及重大傷患者、6個月內嬰兒父母等。

民眾排隊過程中可先填寫評估表，了解自己的身體狀況，上午8點10分一到，就有數十人排隊等候打疫苗。李姓先生表示，他每年都會定期來施打流感疫苗，接種後沒什麼感覺，還可以避免重症機率，今年高醫規畫的施打動線很順暢、滿意。

高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，去年受新冠肺炎疫情影響，大家對流感疫苗接種更重視，流感疫苗可預防流感造成的重症如急性呼吸窘迫、肺炎等症狀，建議民眾打完新冠疫苗前後隔7天再施打流感疫苗，避免無法確認症狀成因。

高醫家庭醫學科主任李純瑩表示，據文獻，流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況而有不同，對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約41%、入住加護病房的重症保護力則可達82%，一般接種後不會有立即反應，但還是建議民眾於醫院休息10至15分鐘再離開。

李純瑩表示，部分人會出現注射部位疼痛、紅腫、發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心等輕微反應，1至2天內會自然恢復；嚴重副作用如立即型過敏反應、過敏性休克等的發生機率非常低，若已知對疫苗成份有過敏者，請由醫師評估接種。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，現場規畫報到區、問診區、領藥區及接種區的一站式施打流程。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，現場規畫報到區、問診區、領藥區及接種區的一站式施打流程。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，今天開打，現場民眾排隊踴躍。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，今天開打，現場民眾排隊踴躍。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，今天開打。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，今天開打。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，民眾排隊時，可先填寫評估表，志工也現場協助量體溫。記者陳玫伶／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置快速流感接種站，民眾排隊時，可先填寫評估表，志工也現場協助量體溫。記者陳玫伶／攝影

流感疫苗 新冠肺炎 高醫

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