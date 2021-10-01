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國有地設太陽能板惹民怨 高市經發局允轉達中央

中央社 / 高雄1日電

高雄鳳山誠智里國有地租給廠商設太陽能光電，國民黨高市議員李雅靜今天上午偕同附近住戶前往市議會抗議，經發局長廖泰翔允與業者溝通召開說明會，也將把意見轉達國產署

國民黨高雄市議員李雅靜今天上午偕同鳳山區誠智里長黃桂花與附近50多名住戶，前往市議會抗議國產署未經地方同意，標租給綠能業者在緊鄰住宅區的國有地設置大面積光電板，導致附近住家恐被大面積光電板反射光線干擾生活及未來報廢問題，要求太陽光電業者退場。

國民黨高雄市議長曾麗燕、高雄市政府經發局長廖泰翔出面接下陳情書，曾麗燕表示，市府核准光電業者設置太陽能發電站，除了依法規審核外，也應先與當地居民溝通，傾聽民意。

廖泰翔則說，市府將與光電業者溝通召開說明會，向當地居民說明，也會立即將居民陳情書遞交國產署，轉達當地民眾意見給國產署；至於當地積淹水情況也將會同水利局前往現場會勘。

李雅靜批評，國有財產署對於國有地用途應充分考量配合地方發展使用，不該讓阻礙地方發展的產業進駐，甚至不顧當地住戶健康影響，隨意設置太陽能發電站，要求市府必須以民意為依歸妥適處理。

黃桂花指出，地方不滿國產署未經地方同意，也未禁止廠商砍斷數十年樹木，令地方居民難過不捨失去休閒區域，更不願家門前是太陽能光電，與住家距離僅6米道路。且因當地周邊地勢低窪，每逢豪雨易積淹水，希望能爭取複合式滯洪池公園或其他符合公眾利益使用設施。

國產署 李雅靜 國有地

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