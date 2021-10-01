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傳承排灣族織布工藝 人間國寶許春美發表新書

中央社 / 屏東縣1日電

今年榮獲文化部排灣族傳統織布「人間國寶」的工藝師許春美，為保存部落特有的織布文化，將排灣族織布技法、圖騰整理出書，今天在屏東總圖舉辦新書發表。

除了新書發表外，許春美並在屏東總圖4樓石板屋展出「tjinnun nuwa paiwan排灣族的織布文化展」，傳承部落技藝也藉此推廣美麗的文化資產。

屏東縣政府文化處表示，來義鄉傳統織布工藝師許春美，承襲家族及部落長者傳統織布技藝，保有排灣族古樓部落傳統織布文化知識的口傳文學，可吟誦織布的古老經文。

除此外，許春美精通排灣族傳統織布的完整工序及平織、斜紋織、浮織法、綁織（俗稱挑織）等主要技法，並熟知各項圖紋所反映的環境與社會階序意涵，致力推動排灣族傳統織布工藝復振，以地織機進行教學超過20年，是少數能夠掌握織布整體知識並得以族語傳承的人。

許春美說，在投入傳習的過程中讓她更加體悟部落技藝的深奧與美麗，傳統織布織法紋路多變，而且每個織紋都存在不同文化意義。

口述與教學的實踐已抵擋不住時光的更迭和耆老記憶的流失，許春美把各種織布技法，化為圖片與步驟紀錄，共收錄40種織法，希望藉由書籍出版，讓族人可以深耕文化學習，讓祖先的智慧、部落技藝得以持續流傳。

文化處指出，tjinnun nuwa paiwan排灣族的織布文化展展期從1日至31日止，22日及23日在屏東總圖辦理2場織藝文化學習體驗課程。

排灣族 屏東縣政府

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