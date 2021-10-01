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10月交通安全月 高市警今起路口大執法

聯合報 / 記者林保光／即時報導
交通部將10月列為「交通安全月」，高雄市警方今天起執行路口大執法。記者林保光／攝影
交通部將10月列為「交通安全月」，高雄市警方今天起執行路口大執法。記者林保光／攝影

交通部將10月列為交通安全月，高雄市警局交通大隊今天起展開「路口大執法」，將針對汽機車不停讓行人等5大違規項目，取締違規駕駛人，警方呼籲禮讓行人，免得荷包失血。

高雄市警交通大隊表示，配合交通部推動全國「交通安全月」，響應「路口慢看停」、「行人停看聽」交通安全宣導，今天起執行「交通安全月、路口大執法」，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5大違規項目加強執法，以維護用路人行得安全。

高雄市警察局交通警察大隊長張偉中表示，駕駛人及行人應遵守「路權」觀念，並謹記「路口慢看停、行人停看聽」口訣，汽機車接近路口時應減慢速度，察看左右後方有無人車，禮讓行人優先通行；行人穿越道路也須先停下，在安全的地方等候，確認四方來車再通過馬路。

交通部將10月列為「交通安全月」，高雄市警方今天起執行路口大執法。記者林保光／攝影
交通部將10月列為「交通安全月」，高雄市警方今天起執行路口大執法。記者林保光／攝影

高雄市 警察

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