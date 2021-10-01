10月交通安全月 高市警今起路口大執法

交通部將10月列為交通安全月，高雄市警局交通大隊今天起展開「路口大執法」，將針對汽機車不停讓行人等5大違規項目，取締違規駕駛人，警方呼籲禮讓行人，免得荷包失血。

高雄市警交通大隊表示，配合交通部推動全國「交通安全月」，響應「路口慢看停」、「行人停看聽」交通安全宣導，今天起執行「交通安全月、路口大執法」，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5大違規項目加強執法，以維護用路人行得安全。