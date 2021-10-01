超搶手！高雄國慶焰火預約人數已經突破2萬人

高雄國慶焰火今天開放網路抽選登記，開放2小時即突破2萬人。市長陳其邁表示，網路登記至4日截止，5日會公布結果，沒抽中的人別失望，除已經公布10處建議觀賞區域外，近日將公布其餘5處建議觀賞點，會做好相關交通配套措施。

2021國慶焰火在高雄港灣施放，高雄市府觀光局規畫座位觀賞區，開放2萬人入場，今天上午9點至10月4日下午6點登記抽籤。市長陳其邁表示，從9點到11點多已經超過2萬人預約，預計10月5號早上抽籤、下午3點公布結果，還沒有完成登記的人能踴躍登記。

陳其邁說，除之前公布的10處觀賞點外，會陸續公布5個地方，每公布一個地點會配合交通接駁車服務市民，其實可能在住家屋頂上面就能看見，旗津、鼓山、鹽埕、前金、苓雅、前鎮等地，甚至是小港都看得到煙火，若陸域不足，另開放遊艇海上觀看。

觀光局指出，西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站等地是最佳觀賞點，近期將再加碼公布5個激推景點。