聽新聞
test
0:00 / 0:00
超搶手！高雄國慶焰火預約人數已經突破2萬人
高雄國慶焰火今天開放網路抽選登記，開放2小時即突破2萬人。市長陳其邁表示，網路登記至4日截止，5日會公布結果，沒抽中的人別失望，除已經公布10處建議觀賞區域外，近日將公布其餘5處建議觀賞點，會做好相關交通配套措施。
2021國慶焰火在高雄港灣施放，高雄市府觀光局規畫座位觀賞區，開放2萬人入場，今天上午9點至10月4日下午6點登記抽籤。市長陳其邁表示，從9點到11點多已經超過2萬人預約，預計10月5號早上抽籤、下午3點公布結果，還沒有完成登記的人能踴躍登記。
陳其邁說，除之前公布的10處觀賞點外，會陸續公布5個地方，每公布一個地點會配合交通接駁車服務市民，其實可能在住家屋頂上面就能看見，旗津、鼓山、鹽埕、前金、苓雅、前鎮等地，甚至是小港都看得到煙火，若陸域不足，另開放遊艇海上觀看。
觀光局指出，西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站等地是最佳觀賞點，近期將再加碼公布5個激推景點。
觀光局說明，參加活動抽籤民眾需要先加入高市府Line官方帳號，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」抽籤登記，中籤者須在10月9日晚上11點前完成領票程序，才算取得入場許可。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言