金門3000元振興券發放 縣府盼提振景氣

金門縣今天發放3000元振興券，連同縣府之前發放的新台幣5000元紓困金，再加上中央振興五倍券，民眾笑逐眼開。縣長楊鎮浯也表示，相信金門整體市場景氣一定能振作起來。

金門3000元振興券今天起連續3天，在全縣5鄉鎮35個村里、41個領取點發放。一早，縣長楊鎮浯和工作團隊巡迴各領取點，實地關心發放情形，先後到金寧湖埔村及金城西南門里辦公處關心領券民眾。

楊鎮浯表示，縣府發放5000元紓困金協助民眾度過難關，再發3000元振興券刺激和活絡地方內需經濟，加上中央5000元振興五倍券，相信金門整體市場景氣一定能振作起來。

金門振興券發放首日，疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）考量，縣府特別在發放過程中強調現場秩序的管理，希望民眾分區、分時領取。由於這次不用現金兌換，核發人員確認身分無誤後核章即可發券，各領取點整體發放作業順暢。

不少民眾領到票券時開心表示，已經與家人討論好要如何消費，發揮振興券超過3000元的價值。其中，退休老師陳先生幫自己和家人共領了7份振興券，他肯定振興券政策，表示要利用振興券購買家用品，並作為教育費用。

去年金門縣1+1振興券，民眾以2000元換取價值4000元的振興券，而且面額全是500元。今年3000元振興券新增100元面額，並限制不得用於金酒寧山庫批酒，目的就是希望能確實協助到地區中小型商家，共同刺激內需消費，活絡金門地區消費動能。

縣府已成立「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，現有70多家業者積極推出消費滿額打折、買一送一及消費滿額贈禮等搭券促銷方案，摩拳擦掌準備迎接民眾消費。