快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

金門3000元振興券發放 縣府盼提振景氣

中央社 / 金門縣1日電

金門縣今天發放3000元振興券，連同縣府之前發放的新台幣5000元紓困金，再加上中央振興五倍券，民眾笑逐眼開。縣長楊鎮浯也表示，相信金門整體市場景氣一定能振作起來。

金門3000元振興券今天起連續3天，在全縣5鄉鎮35個村里、41個領取點發放。一早，縣長楊鎮浯和工作團隊巡迴各領取點，實地關心發放情形，先後到金寧湖埔村及金城西南門里辦公處關心領券民眾。

楊鎮浯表示，縣府發放5000元紓困金協助民眾度過難關，再發3000元振興券刺激和活絡地方內需經濟，加上中央5000元振興五倍券，相信金門整體市場景氣一定能振作起來。

金門振興券發放首日，疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）考量，縣府特別在發放過程中強調現場秩序的管理，希望民眾分區、分時領取。由於這次不用現金兌換，核發人員確認身分無誤後核章即可發券，各領取點整體發放作業順暢。

不少民眾領到票券時開心表示，已經與家人討論好要如何消費，發揮振興券超過3000元的價值。其中，退休老師陳先生幫自己和家人共領了7份振興券，他肯定振興券政策，表示要利用振興券購買家用品，並作為教育費用。

去年金門縣1+1振興券，民眾以2000元換取價值4000元的振興券，而且面額全是500元。今年3000元振興券新增100元面額，並限制不得用於金酒寧山庫批酒，目的就是希望能確實協助到地區中小型商家，共同刺激內需消費，活絡金門地區消費動能。

縣府已成立「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，現有70多家業者積極推出消費滿額打折、買一送一及消費滿額贈禮等搭券促銷方案，摩拳擦掌準備迎接民眾消費。

金門 楊鎮浯 疫情

延伸閱讀

金門3千元振興券發放首日 民眾大排長龍踴躍領取

太武社區成金門第3家公共托育家園 預計明年營運

打造「東方聖托里尼」 金門王金城洋樓今動土修復

金門「城鎮之心」將竣工啟用點亮後浦 楊鎮浯率隊實勘

相關新聞

高雄券僅20萬份？ 議員質疑市府「沒誠意」

高雄市政府加發高雄券刺激消費，不分黨派關心此議題。高市議員陳美雅質詢指出，市府只發行20萬份1千元高雄券，限定餐飲、旅宿...

屏東南州王船「揚帆」出發 遶境全台快閃化瘟除煞

屏東縣沿海東港、南州及琉球3鄉鎮每3年1科的迎王平安祭典，有祈求天下太平、化瘟除煞意涵，今年是大科年，但疫情不止；南州迎...

關懷烏坵安置所 議長送物資住戶感動

本報日前獨家報導，10年前因烏坵鄉小坵的民房老舊又是海砂屋，隨時有倒塌之虞，縣府想幫村民整建危樓，於是整修閒置多年的「大...

國慶焰火將至 議員憂景點髒亂到高雄旅遊變「懲罰」

2021國慶焰火重返高雄港施放。議員童燕珍說，國慶日將至，10處欣賞焰火的場地尚未準備好，網站資料顯示仍在建置中，行政效...

中油舊址整治變數大 高雄議員憂心「台積電來不了」

高雄市議會今天延續台積電投資話題，市議員黃紹庭質疑中油高雄煉油廠汙染廠址涵蓋水汙與水汙整治時程，能否如期完成解列與環評仍...

紀錄茄萣白砂崙萬福宮燒王船祭典 今辦成果書發表

高雄市茄萣區白砂崙萬福宮今年1月17日舉辦睽違18年的五朝王醮盛典，廟方耗費半年時間完成「沙鯤漁火．王船再現」成果專輯書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。