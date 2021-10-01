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反焚化廠BOT里長陳抗前疑被遊說阻擾 小港居民要真相
高雄南區焚化廠年限將屆，市府朝BOT規畫，卻引發小港區民異議，今早38里里長原訂一起到議會抗議，結果傳出許多里長昨晚被請到某立委辦公室懇談，導致今天上午只有7人出席陳抗會場，市議員陳麗娜揚言，此事究竟是市長或環保局主導，務必要給個真相。
小港區今早有7名里長偕里民到議會表達反對南區焚化廠採用BOT訴求，市議員陳麗娜表示，小港有38里，這次陳情行動原有20多名里長打算參加，但卻因一些單位不斷進行遊說，結果只來了7人！她說，人民對焚化爐要怎麼蓋，採BOT後有什影響，應有表達意見的權利，不應在「白色恐怖」下，讓大家不敢站出來。
在場劉姓里長表示，南區焚化廠翻新需100億，採BOT交由民間去做一定講求利潤，屆時若引進外縣市至海外的高汙染垃圾，豈不增加小港人環境的風險，市府若有擔當，應該自行建廠，否則就需舉辦公投，讓小港區民自決。
濟南里長也說，由市府自行經營，才能控管汙染，否則民間企業以賺錢為主，誰保證不會胡亂。港墘里吳里長埋怨，小港區被揶揄全台空氣最糟，60年代起，建工業區油庫及焚化廠，大家一直吸壞空氣，肺疾病患增多且年輕化，胸腔科醫師看診看不完，大家期待南區焚化廠要有除役的時間表。
一名吳姓里長也說，小港不是焚化爐的故鄉，市府也不一定要原地重建，日前他去參加說明會，市府人員對於南區焚化廠是否已經採行 BOT，答案模擬兩可，令人更加生疑，除此，新廠一年保障焚燒47萬噸到51萬噸，垃圾量更多，與鼓勵民眾垃圾減量的目標背道而馳。
高雄市環保局表示，南區焚化廠是朝BOT方向規畫，目前依促參法進行法定程序中，也尚未公告，此事，市府仍會持續溝通。
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