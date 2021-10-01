金門3千元振興券發放首日 民眾大排長龍踴躍領取

金門3000元振興券今日起一連3天正式發放，一早各村里公所都湧現排隊領取的民眾，金門縣長楊鎮浯也率隊到場視察發放情形，楊鎮浯表示，今天發放的秩序良好，他也表示，希望更多業者一起來推優惠活動，活絡市場買氣，讓振興券能發揮最大的效益。

領先全國，金門振興券今天在全縣5鄉鎮35個村里、41個領取點發放，一早楊鎮浯就偕同建設處長陳祥麟與金城鎮長李誠智到金門人口數最多的金城鎮西門里公所視察發放情形。

楊鎮浯表示，今年金門3000元振興券新增100元面額、限制不得用於金酒寧山庫批酒，就是希望能確實協助到地區中小型商家，共同刺激內需消費，活絡金門地區消費動能。

現場有民眾一口氣領取23份振興券，他說，是幫親朋好友領取，等下還要趕場去別的地方代領；也有民眾說，要用這筆錢更換家中的冷氣與冰箱；還有人說，反正有半年使用效期，要先「存起來」，至於用途，在慢慢想。

縣府表示，全縣各領取點整體發放作業順暢，因此次不用現金兌換，核發人員確認身分無誤後核章即可發券，民眾領到票券時也開心表示已經與家人討論好要如何消費，發揮振興券超過3000元的價值。