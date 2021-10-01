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跟進新竹推動高雄、屏東合併？陳其邁：從兩方面考量

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市議員陳若翠質問高雄市長陳其邁有無意願推動高屏合併。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員陳若翠質問高雄市長陳其邁有無意願推動高屏合併。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議會今日進行市長施政質詢，高市議員陳若翠質問，新竹縣市合併是近日政壇火熱議題，高雄、屏東是否要跟進推動合併，把餅做大。市長陳其邁表示，必須從國土規畫與區域發展來做整體考量，不管那一縣市都一樣。

國民黨市議員陳若翠指出，新竹市長林智堅日前提議新竹縣市合併規畫，請問市長支不支持？高雄屏東合併的倡議很久了，高高屏（高雄市、高雄縣、屏東縣）當年三縣市討論，第一階段高雄縣市先合併，第二階段才加入屏東，目前高雄縣市已經合併10年，高屏縣市是否要跟進合併議題把餅做大，市長會不會心動？

陳其邁表示，有關新竹合併議題應該問新竹縣市民眾，站在區域發展，台灣應朝二級政府發展比較好。此外，有關高屏合併議題，陳其邁沒有具體回應支持或不支持，他表示，任何行政區域調整或政府層級改變，必須從國土規畫跟區域發展來做整體發展考量，不管那一縣市都一樣，要做整體考量。

新竹 屏東縣 陳其邁

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