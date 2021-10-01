公園地變太陽能光電站！高雄鳳山誠智里民拒用健康種電

國有財產署所屬的高市鳳山區誠智里灣頭南巷1.28公頃國有地，租給廠商設置太陽能光電，地方人士認為當地地勢低窪，需要的是建設改善而非種電，且業者建置太陽能站前未與居民協商，一簽約就是20年，大家拒絕用健康種電，今早動員前往高雄市議會陳情，希望市長陳其邁聽到民意心聲。

鳳山區誠智里有3千多人，預定建置太陽能站的灣頭南巷國有地種植10多棵數10年榕樹、樟樹等，當地原是居民休閒、運動的處所，但近來國產署將土地標租給廠商設置太陽能光電發電設備，市府經發局已核准興辦計畫並完成備案登記。

誠智里長黃桂花等居民今早在市議員李雅靜陪同下前往議會遞陳情書，一致反對家園變成太陽能光電站，黃桂花說，當地位在鳳凰山下，強降雨一來就淹大水，建置複合式滯洪池公園，才能帶動地方發展，而不是租給業者建太陽能發電站。

出面接下陳情書的議長曾麗燕對此事表示，經發局在蓋章同意的當時，似乎忘了了解民情，未評估這塊土地是否適合種電，她說，此事已妨礙民眾生活，經發局應以民意為依歸，市府對此事應要好好審思。

黃桂花說，市府經發局沒做環評即同意太陽能建站，一點也不尊重民意，這塊地原本規畫做濕地公園，現在四處圍牆以鐵皮圍起來，連3、40年的老樹也連根斬掉，里民向業者反映，對方竟稱一切合法，沒有要開說明會的必要！里民懷疑，經發局通過此案，是否背後受到壓力？李雅靜則說，基地對側是1000多號民宅，公部門竟將黃金地段租給太陽能光電業者，大家拒絕用健康種電，「業者賺錢，里民受害」。