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防疫放寬！澎湖5日起可戴口罩上唱KTV 八大行業繼續禁

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
澎湖縣府宣布，5日起開放電子遊戲場及自助式KTV等場所。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣府宣布，5日起開放電子遊戲場及自助式KTV等場所。圖／澎湖縣府提供

中央防疫政策5日鬆綁，有條件開放部分休閒娛樂場所。澎湖縣府指出，配合中央政策，電子遊戲場所及資訊休閒場所、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊營業場所在遵守防疫規範下有條件開放，但八大行業（舞廳、酒店等）仍不得營業。

中央流行疫情指揮中心上月27日宣布，10月5日起開放MTV、KTV、桌遊店，但唱歌時全程戴口罩，員工也要施打疫苗。澎湖縣政府表示，考量國內疫情趨緩且穩定控制，5日起配合中央有條件開放部分休閒娛樂場所；各娛樂場所業者均應遵循預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制、加強通風換氣，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天等防疫規定，且不得有陪侍服務行為。

此外，依中央二級警戒相關規定，未開放歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）等場所。

電子遊戲場所及資訊休閒場所、視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)、桌遊營業場所有條件開放，依經濟部指引原則說明如下：

一、電子遊戲場所及資訊休閒場所：

(1) 顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座，禁止飲食。

(2) 場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。

(3) 定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺。洗手間加強清消。

二、視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)：

(1) 除飲水外不得飲食，須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。

(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

三、桌遊營業場所

(1) 不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。

(2) 接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。

(3) 遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

KTV 桌遊 口罩

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