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錢櫃砸7億插旗墾丁好事多磨 娛樂購物商場6日起試營運

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網
錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網

國內KTV巨頭錢櫃公司5年前向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，投入7億元打造綜合賣場、美食街、Pub、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，成為屏東最大的休閒娛樂購物中心，但受疫情影響，原訂年初的開幕時間一再延後，國內疫情趨緩將於5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運，強化相關防疫措施，Pub暫不開放；歷時5年籌備，團隊用「好事多磨」形容現在的心情。

年代集團旗下子公司的錢櫃公司，全國有15家店，當時看好屏東墾丁每年500萬的遊客市場，2016年宣布插旗墾丁，向墾丁福華度假飯店租地，打造7000多坪的複合型休閒娛樂購物中心；原計畫去年農曆春節前開幕，沒想到去年初疫情升溫，延後至今年農曆年前開幕，沒想到招商作業又受升溫的疫情影響再延後，中央宣布5日起解封KTV，團隊決定6日起試營運，搶攻雙十節商機。

錢櫃一名主管說，「墾丁壹號」除了綜合商場、百貨公司等級美食街、Pub、錢櫃KTV等，還有室內迷你雲霄飛車等遊樂場。容納650人的大型Pub，錢櫃KTV有39個包廂；選在南台灣旅遊勝地墾丁投資，著眼的不只外地觀光客，還有滿足恆春半島居民的基本休閒娛樂需求，可滿足在地居民和外地遊客和的休閒娛樂和購物需求； 不僅吸引年輕族群回到墾丁，也刺激當地原有商家求新求變。

「好事多磨！」他說，去年初爆發新冠肺炎疫情，不知道疫情何時結束，去年底取得使用執照並辦理招商，但廠商進駐意願不高，現在終於盼到疫情趨緩，疫情降級後再開放Pub，它也是大型室內演藝廳，除配成大型影視基地、舉辦歌舞比賽，會邀歌手藝人舉辦售票演唱會；取名「墾丁壹號」，因墾丁福華戶籍資料是2號、凱撒飯店是4號，對面的1號沒有建物，休閒娛樂購物中心就取名壹號。

錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網
錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網
錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網
錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網
錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網
錢櫃公司向墾丁福華度假飯店承租萬坪空間，打造綜合賣場、美食街、PUB、KTV等複合式休閒娛樂購物中心，取名「墾丁壹號」，隨著5日起解封KTV，營運團隊定6日起試營運。圖／取自墾丁壹號官網

墾丁 疫情 KTV

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