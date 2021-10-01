公費流感疫苗今起開打 需與新冠疫苗間隔7天以上

公費流感疫苗明今天起分兩階段開打，高雄市衛生局呼籲符合資格者儘速接種，但需注意與新冠肺炎疫苗接種間隔7天以上。高雄市有600家以上合約醫療院所提供公費流感疫苗接種服務，今年共採購74萬5300劑四價公費流感疫苗，預估全市涵蓋率可達27％。

高雄市衛生局表示，世界衛生組織建議，接種流感疫苗可預防呼吸道感染，防範併發重症和死亡，增強防護力並降低新冠肺炎感染率， 65歲以上長者、6歲以下幼兒、重大傷病及慢性病患都是流感併發重症的高風險族群，開打第一周，請民眾禮讓這些高風險族群優先接種。

今年公費流感疫苗分為2階段開打，第一階段從今天開始，第2階段於11月15日開始；第一階段施打對象以醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI大於30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第二階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。