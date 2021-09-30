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金門海洋藝術季登場在即 燈飾遭惡意剪斷取走

中央社 / 金門縣30日電
金門縣金寧鄉「2021金色寧境海洋藝術季」預定10月登場，但策展團隊30日卻發現藝術作品照明燈具無故失蹤，且遭惡意剪斷，直接取走。 金門縣政府提供／中央社
金門縣金寧鄉「2021金色寧境海洋藝術季」預定10月登場，但策展團隊30日卻發現藝術作品照明燈具無故失蹤，且遭惡意剪斷，直接取走。 金門縣政府提供／中央社

金門縣「金色寧境海洋藝術季」預定10月在金寧鄉登場，但策展團隊今晚發現照明燈具無故失蹤，且遭惡意剪斷，直接取走，當場傻眼。縣府立即報警處理並協請警方加強巡邏。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）當下，金門縣政府為提振地方觀光，原定10月1日到31日辦理「金色寧境海洋藝術季」，由在地、台灣、日本、墨西哥的藝術家團隊創作的10組裝置都已設置完成。而為了營造優質觀展氛圍，策展團隊更在每個藝術裝置周邊都設置「光環境」，期待能帶來夜遊的新鮮感。

縣府團隊、藝術家、策展團隊連日來積極試燈，期待疫情趨緩後的觀光人潮。今晚當策展團隊正要進行北山播音牆試燈時，發現布置在周邊的照明燈具，繼前2天部分燈具失蹤後，再次「無故失蹤」，而且遭惡意剪斷，直接取走。

此外，位於北山海堤，由日本籍長友大輔創作「浮光熠熠」藝術裝置的數個太陽能燈具也「消失不見」。觀光處即報警處理並協請警方加強巡邏。

參與製作的台灣廠商，對於在金門富庶的環境下發生破壞，以及直接取走藝術品配件行徑，也深感訝異。對此，古寧頭社區發展協會總幹事李俊龍遺憾縣府的美意遭少數人破壞，並予以譴責。

迎接後疫情的旅遊潮，金門縣政府打造「金色寧境海洋藝術季」，在金寧鄉境內的和平紀念園區、古寧頭戰史館、北山播音牆、北山海堤、湖下一營區、慈堤三角堡與雙鯉湖周邊等，邀請10組來自金門、台灣、日本、墨西哥的藝術家團隊創作以在地歷史、文化、生態等為主題的藝術裝置，盼能為地區帶來新氣象。

觀光處呼籲民眾一起愛護藝術作品與周邊光環境，大家共同營造優質的觀展環境。

金門 日本 藝術家

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