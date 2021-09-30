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金門10月1日起放寬入境快篩 打2劑不用捅鼻子
國內疫情持續趨緩，金門縣入境也逐步放寬免快篩條件，自明（1)日起，民眾只要持3天內陰性核酸檢驗(PCR)或抗原快篩、完整接種二劑COVID-19疫苗者達14天，就可免做快篩。
金門縣長楊鎮浯表示，近日國內新冠肺炎疫情已有趨緩跡象，國內雖一直維持在第二級疫情警戒，本土個案疫情調查皆可明確掌控傳播鏈，境外個案亦能有效防範，且中央在9月27日宣布放寬部分場域防疫管制措施，加上金門疫苗涵蓋率持續提升，決定金門機場到站快篩新措施，明天開始正式實施。
搭機民眾從明天開始，只要接種完整兩劑者，可出示健保快易通或醫療院所出具的紙本， 健保卡上張貼疫苗貼紙 或疫苗接種紀錄卡，作為免篩佐證。
縣衛生局長李錫鑫說明，自5月26日在金門機場設置篩檢站，截至9月29日入境旅客共6萬7738人，在台灣端篩檢人數為5萬1901人，於金門端篩檢人數為1萬4018人，其中，快篩陽性者計38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。隨著疫情發展，金門地區防治目標也將由阻絕境外的零確診，調整為邊境攔截、早期診斷與匡列，目標為社區防疫工作，減少個案發生重症。
衛生局表示，在新冠肺炎疫苗接種方面，截至9月29日金門的接種人次為6萬1975人，以常住人口6萬6418人計算(110年8月31日主計總處公布之109年人口及住宅普查結果推算)，第一劑疫苗接種涵蓋率為71.79%、第二劑疫苗接種涵蓋率為21.51%。
縣府表示，未來疫苗涵蓋率與社區防疫工作將會是金門的兩大重要課題，針對已接種第一劑疫苗間隔滿10周鄉親，縣府也將努力向中央爭取疫苗之分配，讓鄉親及早完成接種。
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